Футболисты "Волгаря" и "Легиона" наказаны после драки в Астрахани

20 ноября 2019, 21:52

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать астраханский футбольный клуб "Волгарь" и дисквалифицировать четырех игроков махачкалинского клуба "Легион Динамо".

Как писал "Кавказский узел", астраханский футбольный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион Динамо" 17 ноября в Астрахани сыграли вничью в матче первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги. После окончания игры члены команд устроили потасовку прямо на поле. Российский футбольный союз занялся расследованием массовой драки.

Футболисты «Легиона-Динамо» Марат Идрисов, Магомед Муртазалиев, Рауль Шихаев и Темирхан Талибов дисквалифицированы на четыре матча Профессиональной футбольной лиги, говорится сегодня в сообщении на сайте Российского футбольного союза.

Дагестанских игроков наказали за агрессивное поведение, "судьи и стороны подтверждают, что футболисты "Волгаря" не наносили ударов в сторону игроков команд "Легион-Динамо", цитирует главу контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьянца ТАСС.

Григорьянц также рассказал, что клуб «Волгарь» оштрафован на 65 тысяч рублей "за необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц".

Комиссия также приняла решение отменить красную карточку, показанную футболисту "Волгаря" Юрию Журавлеву, отметил он.

После финального свистка произошла словесная перепалка, в ходе которой махачкалинцы начали избивать Юрия Журавлева и других футболистов "Волгаря", рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе клуба "Волгарь". "Наши футболисты всячески пытались уладить конфликт, и ни одного удара с их стороны нанесено не было, что видно на видеозаписи", - сообщил 19 ноября представитель клуба "Волгарь".

«Волгарь» обратился в контрольно-дисциплинарного комитета с просьбой отменить удаление Журавлева. Экспертно-судейская комиссия установила, что игрок был удален ошибочно»,- приводятся слова Григорьянца на официальном сайте астраханского футбольного клуба.

Клуб «Легион Динамо» "принял решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза и не будет его обжаловать", - говорится на официальном сайте дагестанского клуба.