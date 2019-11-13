Пляж. Вид на Аю-Даг. Крым. Фото: Vyacheslav - Argenberg CC BY 2.0 https://ru.wikipedia.org/

13 ноября 2019, 18:50

Школьница из Махачкалы умерла в детском лагере "Артек"

15-летняя отдыхающая из Махачкалы умерла в международном детском центре "Артек" в Крыму, следователи возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, вечером 12 ноября школьница легла спать, а сегодня утром была обнаружена мертвой, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Крыму.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, отдыхавшей в МДЦ "Артек". На месте происшествия работают следователи и криминалисты... Назначены экспертизы для установления причины смерти несовершеннолетней", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следком не уточнил, по какой статье возбуждено уголовное дело.

По данным властей Дагестана, в бюджете в этом году были предусмотрены средства на отправку детей в Крым. Всего на детский отдых было заложено 227 млн рублей. "На эти средства возможно оздоровление более 17 тысяч детей и подростков. Кроме того, 455 детей отдохнут в федеральных детских центрах "Артек" Республики Крым, "Орленок" и "Смена" Краснодарского края за счет средств федерального бюджета", - сообщила зампредседателя правительства республики - министр образования и науки Уммупазиль Омарова, слова которой приведены на сайте правительства Дагестана 22 апреля.

"Кавказский узел" ранее писал об организации отдыха детей из Дагестана в Крыму в 2014 году. Правительство выделило деньги на их перелет и проживание из федерального бюджета. 400 детей из Дагестана были отправлены на отдых в лагерь "Маяк".

Примечание:

"Число детских лагерей в Дагестане сократилось с 40 до 25", "Чечня выделила на детский отдых вдвое больше Дагестана", "В Крыму отдохнули 11 тысяч школьников из Чечни".

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