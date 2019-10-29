29 октября 2019, 18:56

Четверо нефтяников стали жертвами взрыва близ Баку

Один нефтяник погиб, еще трое ранены в результате взрыва на экспедиционном судне в Каспийском море в окрестностях Баку.

Инцидент произошел сегодня днем на мелководье неподалеку от поселка Гюргян Пираллахинского района азербайджанской столицы. В экспедиционной лодке, перевозящей взрывчатое вещество для сейсморазведочных работ, произошел взрыв. Один сотрудник SOCAR погиб, еще трое доставлены в бакинскую больницу номер 5, сообщила госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).

"Взрывчатые вещества широко используются в морских сейсмических исследованиях и полностью безопасны при транспортировке. В направлении Гургана необходимо было произвести сейсморазведку, чтобы выяснить местонахождение новых скважин. Создана специальная комиссия для выяснения причин произошедшего", - говорится в сообщении SOCAR, перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

В пресс-службе Минздрава корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что трое мужчин были доставлены в ожоговое отделения больницы номер 5. После оказания первичной медицинской помощи больных перевели в Центральную больницу нефтяников. У пострадавших ожоговые и осколочные ранения. Состояние двоих из них оценивается как среднетяжелое, еще одного - как тяжелое, проинформировали в ведомстве.

Бакинская городская прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по не осторожности смерть человека) УК Азербайджана. Создана следственная группа из сотрудников генпрокуратуры и МЧС, говорится в совместном сообщении двух этих ведомств.

Глава Комитета защиты прав нефтяников Мирвали Гахраманлы затруднилась назвать причины произошедшего. "Из сообщения не все ясно. Возникают вопросы. Неизвестно, сотрудники какого управления пострадали. Почему взрывчатое вещество перевозилось в лодке? Приспособлено ли было это судно для сейсморазведочных работ? Есть потребность в предоставлении SOCAR дополнительных разъяснений. После череды трагических происшествий, приведших к человеческим жертвам, SOCAR в связи со штормовыми предупреждениями стала эвакуировать нефтяников с морских платформ. Но, к сожалению, несчастные случаи с человеческими жертвами продолжаются", - сказала Гахраманлы.

"Кавказский узел" ранее писал об инцидентах на морских платформах в Азербайджане. 15 декабря 2016 года на нефтесборном пункте в Каспийском море десять нефтяников пропали после обрушения эстакады. В декабре 2015 года на каспийском нефтяном месторождении "Гюнешли" возник пожар, его тушение было затруднено штормовым ветром. 33 человека во время пожара были эвакуированы, еще 30 рабочих спасти не удалось.

Примечание:

"Более 1000 паромных вагонов скопились на Каспии из-за непогоды", "Платформа на нефтяном месторождении повреждена во время землетрясения на Каспии", "SOCAR сообщила о спасении 25 рабочих нефтяной платформы".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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