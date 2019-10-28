Комитет против пыток объявил об акции в поддержку Иритова

28 октября 2019, 22:50

Серия одиночных пикетов в поддержку главы организации "Вольный аул" Аслана Иритова пройдет 31 октября. Акция приурочена ко второй годовщине стычки с силовиками, произошедшей во дворе дома Иритовых.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября власти Нальчика отказались согласовать Аслану Иритову массовый пикет перед зданием республиканского управления Следственного комитета, после чего активисты предложили Иритову провести одиночный пикет. Правозащитники также предложили главе Кабардино-Балкарии встретиться с жителями Вольного Аула, недовольными распределением земли.

31 октября 2017 года, в день, когда члены организации "Вольный аул" собирались провести митинг, во двор к Аслану Иритову явились силовики с письменным предупреждением о недопустимости несанкционированных массовых акций. Обвинение утверждает, что Иритов - инвалид, у которого нет кистей обеих рук - разбил губу заместителю начальника Центра "Э" Хамидби Губашиеву. Потерпевшим по делу признан и начальник угрозыска МВД по Кабардино-Балкарии Заур Крымуков. При этом следствие отказалось возбудить дело против силовиков, после потасовки с которыми Иритов и его дочь получили легкие травмы, у жены Иритова оказался сломан палец, а у его брата - ребро. Юристы Комитета против пыток обжаловали это решение, но следователи так и не нашли состава преступления в действиях силовиков. Члены "Вольного аула" подали заявку на пикет, чтобы выразить протест решению следователей.

31 октября состоится серия одиночных пикетов в поддержку Аслана Иритова, сообщил сегодня представитель Комитета против пыток Константин Гусев на своей странице в Facebook. Гусев в своем посте указывает, что акции пройдут после того, как власти республики отказались согласовать массовый пикет у здания республиканского управления Следкома.

"По закону Кабардино-Балкарии от 18 декабря 2012 года "О проведении публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике" единственным (местом) для проведения массовых мероприятий является площадка перед заброшенным кинотеатром "Родина" на окраине города... Никакой уверенности, что сотрудники и руководители Следственного комитета услышат Иритова из этого места, нет… Активист из Вольного аула не видит другого выхода напомнить о том, что произошло в его доме ровно два года назад", - написал Гусев.

Отказывая в проведении пикета, власти Кабардино-Балкарии воспользовались стандартной отсылкой на перечень мест, отведенных для массовых акций, отметила активистка Ольга Эфендиева-Бегрет. Она отметила, что в Нальчике для протестных акций выделена "полуразбитая площадка перед давным-давно заброшенным кинотеатром "Родина", практически на окраине города".

Информацию о проведении одиночных пикетов на своей странице в Facebook подтвердил и руководитель Северо-Кавказского отделения Комитета против пыток Дмитрий Пискунов. "Мы будем настаивать на том, чтобы Следственный комитет всё-таки выполнил свою работу", – написал Пискунов о требованиях будущей акции. За 11 часов посты набрали по 24 лайка.

На сайте Комитета против пыток, по состоянию на 22.40 мск сегодня, нет информации об одиночных пикетах в поддержку Иритова.

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