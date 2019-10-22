Солдаты МО Армении. Фото: пресс-служба МО Армении http://www.mil.am/hy/news/7010

22 октября 2019, 08:56

Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел на границе с Арменией

Позиции азербайджанской армии, в том числе в приграничных селах, были обстреляны 20 раз за сутки, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября Азербайджан насчитал 22 обстрела своих позиций за сутки.

Режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 20 раз с 21 по 22 октября, под обстрелы попали азербайджанские позиции в селе Гаймаглы в Газахском районе и Мунджуглу в Товузском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись со стороны Армении и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении оборонного ведомства. В частности, села были обстреляны с позиций на территории Ноемберянского и Бердского районов, отмечает Минобороны.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", города Ноемберян и Берд относятся к Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Товузский и Газахский районы Азербайджана.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах по состоянию на 08.30 мск сегодня.

Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, но это не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта велись ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны" на "Кавказском узле". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло только об одиночных выстрелах по своим позициям.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах", "Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел".

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