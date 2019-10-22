Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел на границе с Арменией

22 октября 2019, 08:56

Позиции азербайджанской армии, в том числе в приграничных селах, были обстреляны 20 раз за сутки, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября Азербайджан насчитал 22 обстрела своих позиций за сутки.

Режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 20 раз с 21 по 22 октября, под обстрелы попали азербайджанские позиции в селе Гаймаглы в Газахском районе и Мунджуглу в Товузском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись со стороны Армении и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении оборонного ведомства. В частности, села были обстреляны с позиций на территории Ноемберянского и Бердского районов, отмечает Минобороны.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", города Ноемберян и Берд относятся к Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Товузский и Газахский районы Азербайджана.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах по состоянию на 08.30 мск сегодня.