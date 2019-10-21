Солдаты МО Армении. Фото пресс-служба МО Армении http://www.mil.am/hy/news/7010

21 октября 2019, 09:12

Азербайджан заявил об обстреле приграничного села

Позиции азербайджанской армии были обстреляны 22 раза за сутки в зоне конфликта, под огонь попало село в граничащем с Арменией районе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября Азербайджан насчитал 23 обстрела своих позиций за сутки.

С 20 по 21 октября режим прекращения огня был нарушен 22 раза, азербайджанские позиции были обстреляны в селe Гушчу Айрым и на безымянных высотах в Газахском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись со стороны Армении и с территории, которую Азербайджан считает оккупированной, следует из сообщения оборонного ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 08.40 мск сегодня, не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии. Но противостояние так и не было прекращено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта велись каждый день, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны" на "Кавказском узле". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло только об одиночных выстрелах по своим позициям.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах", "Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 октября 2019, 10:10

21 октября 2019, 08:13

21 октября 2019, 07:07

21 октября 2019, 06:00

21 октября 2019, 05:00

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи