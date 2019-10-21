21 октября 2019, 09:12
Азербайджан заявил об обстреле приграничного села
Позиции азербайджанской армии были обстреляны 22 раза за сутки в зоне конфликта, под огонь попало село в граничащем с Арменией районе, заявило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 20 октября Азербайджан насчитал 23 обстрела своих позиций за сутки.
С 20 по 21 октября режим прекращения огня был нарушен 22 раза, азербайджанские позиции были обстреляны в селe Гушчу Айрым и на безымянных высотах в Газахском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.
Обстрелы велись со стороны Армении и с территории, которую Азербайджан считает оккупированной, следует из сообщения оборонного ведомства.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 08.40 мск сегодня, не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах.
В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии. Но противостояние так и не было прекращено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта велись каждый день, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны" на "Кавказском узле". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло только об одиночных выстрелах по своим позициям.
"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".