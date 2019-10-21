Азербайджан заявил об обстреле приграничного села

21 октября 2019, 09:12

Позиции азербайджанской армии были обстреляны 22 раза за сутки в зоне конфликта, под огонь попало село в граничащем с Арменией районе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября Азербайджан насчитал 23 обстрела своих позиций за сутки.

С 20 по 21 октября режим прекращения огня был нарушен 22 раза, азербайджанские позиции были обстреляны в селe Гушчу Айрым и на безымянных высотах в Газахском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись со стороны Армении и с территории, которую Азербайджан считает оккупированной, следует из сообщения оборонного ведомства.