20 октября 2019, 10:13

Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах со стороны Армении

Позиции азербайджанской армии 23 раза за сутки подверглись обстрелам в зоне конфликта, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 18 октября Азербайджан насчитал 22 обстрела своих позиций за сутки. В свою очередь Нагорный Карабах сообщил о 150 обстрелах за неделю с 13 по 19 октября.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По огонь попали азербайджанские позиции в селах Кемерли и Гушчу Айрым в Газахскм районе, в селe Агбулаг в Товузском районе, в селe Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которая находится под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 10.00 мск не разместили на своих официальных сайтах комментариев относительно данного заявления.

В апреле 2016 года, после обострения военных действий в зоне карабахского конфликта стороны договорились о перемирии, однако противостояние так и не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле".  В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана заявляло только об одиночных выстрелах по своим позициям.

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах", "Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел".

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