22 сентября 2019, 16:17

Активисты пришли к резиденции Зурабишвили с протестом против помилований

Члены молодежного движения повесили сегодня замки на ворота резиденции президента Грузии в знак протеста против помилования осужденных за убийства.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября стало известно, что Саломе Зурабишвили предложила пересмотреть правила помилования осужденных, а до тех пор наложила мораторий на помилование. 20 сентября Генпрокуратура Грузии начала расследование заявлений оппозиционных депутатов о коррупции при помиловании осужденных.

28 августа Саломе Зурабишвили помиловала 34 осужденных в связи с праздником Мариамоба (Успение Богородицы). В числе помилованных  оказался Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Зурабишвили отказалась пояснить свое решение, сославшись на "дискреционное право президента".

Члены молодежного движения «Меняй» провели сегодня у резиденции Зурабишвили акцию-перформанс «Свяжи президента» в знак протеста против помилования осужденных, сообщает на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Участники акции повесили замки на ворота президентского дворца на улице Атонели в Тбилиси, уточняет "Новости-Грузия". "Нельзя помиловать убийцу 22-летнего полицейского, нельзя помиловать убийцу 18-летнего подростка. <...> Именно поэтому мы символически решили закрыть президента на замок", - приводит издание слова участника акции Димитрия Бидзинашвили.

Комментариев от представителей президента Грузии относительно акции протеста пока не поступало.

Примечание:

"Оппозиция раскритиковала генпрокурора Грузии за попытку занять кресло судьи", "Парламент Грузии лишил мандата супругу Саакашвили", "Грузинские политологи указали на кадровый кризис в партии Беселия".

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