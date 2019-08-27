27 августа 2019, 14:26

ЕСПЧ присудил 170 тысяч евро родственникам похищенных в Ингушетии

Расследование похищения и убийства в 2004 году сотрудника прокуратуры Ингушетии Рашида Оздоева и его друга Тамерлана Цечоева проведено неэффективно, решил сегодня Европейский суд по правам человека, обязав власти России компенсировать их родственникам моральный ущерб.

Как писал "Кавказский узел", старший помощник прокурора Ингушетии Рашид Оздоев был похищен вооруженными людьми в масках 11 марта 2004 года на автодороге Назрань - Малгобек. Вместе с ним был похищен Тамерлан Цечоев. Брат Цечоева Зураб в 2008 году направил в ЕСПЧ жалобу на неэффективное расследование похищения.

Отец Рашида Оздоева Борис Оздоев провел собственное расследование, которое вывело его на сотрудника ФСБ, который в присутствии старейшин признался, что участвовал в похищении Рашида Оздоева, однако отказался от своих слов на официальном допросе. Борис Оздоев направил копии аудиозаписи слов силовика на экспертизу для установления ее подлинности, но ему сообщили, что одна копия утеряна, а вторая "размагнитилась", говорится в докладе Amnesty International "Замкнутый круг несправедливости. Спецоперации и нарушения прав человека в Ингушетии", опубликованном на"Кавказском узле".

Европейский суд по правам человека сегодня вынес решение по делу «Оздоев и Цечоев против России», сообщила пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал".

Суд признал, что власти России не провели должного расследования похищения и убийства Рашида Оздоева, который расследовал причастность сотрудников ФСБ к исчезновению людей в Ингушетии, и его друга Тамерлана Цечоева, который оказался в момент нападения в машине Оздоева, уточнили правозащитники.

ЕСПЧ обязал власти России выплатить по 80 тысяч евро матери Рашида Оздоева Тамаре Оздоевой и Зурабу Цечоеву в качестве компенсации морального ущерба. Кроме того, ЕСПЧ присудил Тамаре Оздоевой 10 тысяч евро в качестве компенсации материального ущерба, говорится в сообщении на сайте "Мемориала".

Борис Оздоев, который подал жалобу в ЕСПЧ, умер 23 января 2018 года, и 2 октября того же года его вдова Тамара Оздоева выразила продолжить рассмотрение заявления вместо него, говорится в решении, размещенном сегодня на сайте суда.

Примечание:

"В Ингушетии исчез старший помощник Прокурора республики", "Судья Оздоев сам ищет своего сына", "Жалоба по делу убитых в Чечне дагестанцев направлена в ЕСПЧ".

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