Родные Кицмарашвили заявили о претензиях на "Рустави 2"

02 августа 2019, 14:36

Семья погибшего соучредителя "Рустави 2" Эроси Кицмаришвили намерена добиваться в суде передачи 30% акций телекомпании. Аналогичную судебную тяжбу решил начать и соучредитель "Рустави 2" Джарджи Акемидзе.

Как писал "Кавказский узел", Европейский суд по правам человека 18 июля признал законным решение Верховного суда Грузии, принятое в 2015 году, передать активы телеканала "Рустави 2" бывшему владельцу Кибару Халваши. Он, в свою очередь, предложил безвозмездно передать 40% акций телекомпании двум ее учредителям - Джарджи Акемидзе и Давиду Двали. Однако их не устроили такие условия. Они заявили журналистам, что это предложение не обеспечивает им право голоса в телекомпании, а правящая партия "Грузинская мечта" хочет таким образом взять телевещание под контроль.

Двали и Акимидзе основали телеканал вместе с Эроси Кицмаришвили, которого уже нет в живых. У Двали и Акимидзе было 60% доли.

Родные погибшего соучредителя телекомпании "Рустави 2" Эроси Кицмаришвили заявили, что подадут иск с целью возвращения 30% акций телекомпании, некогда ему принадлежавших. "В свое время его интересы не были соблюдены", - сказал сегодня брат Эроси Кицмаришвили Зураб в эфире грузинской телекомпании "Имеди". При этом Зураб Кицмаришвили не пояснил, как именно были задеты интересы Эроси Кицмаришвили.

Тяжбу за возвращение акций телекомпании намерен начать и один из ее учредителей Джарджи Акемидзе. 1 августа он заявил, что основанием для такого судебного процесса является дело, которое ведет прокуратура в связи с отчуждением его акций. "В деле есть промежуточное решение. Прокуратуре осталось только сделать реальное заключение, после чего тяжба будет продолжена в суде", - перевел корреспондент "Кавказского узла" его слова, сказанные в эфире "Имеди".

Напомним, что оппозиционный политик Ираклий Окруашвили претендует на 100% акций "Рустави 2". Он утверждает, что Кибар Халваши приобрел "Рустави 2" как его представитель. Договор, предъявленный Окруашвили в подтверждение своих слов, адвокат Халваши Паата Салия назвал подделкой.

Окруашвили также заявил, что готов передать журналистам "Рустави 2" большую долю в телекомпании, чтобы они "продолжили тяжбу по законному возвращению телеканала". Уголовное преследование Окруашвили, обвиненного по делу о насилии во время акций протеста у здания парламента, может быть связано с его притязаниями на телеканал, полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Власти Грузии отрицают какой-либо политический подтекст в деле оппозиционера.