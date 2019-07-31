Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел

31 июля 2019, 10:01

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам, в том числе в селах граничащих с Арменией районах, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля Азербайджан также сообщил об обстрелах в приграничных районах, насчитав 19 нарушений режима прекращения огня. Минобороны Армении ранее заявило о гибели военного Армана Булгадаряна и ранении контрактника Владимира Осипяна от выстрелов с азербайджанской стороны 28 июля.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 18 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Мезем и на безымянных высотах Газахского района, в селe Асрик Джырдахан Товузского района и в селe Геяли Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 9.50 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Перемирие в зоне карабахского конфликта было объявлено после военных действий в апреле 2016 года, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет ведутся каждый день, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". С 20 июня по 17 июля Минобороны Азербайджана констатировало затишье на фронте.

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".