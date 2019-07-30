Азербайджан сообщил об обстрелах в приграничных районах

30 июля 2019, 09:32

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 19 раз за сутки, под обстрел попали два села в граничащих с Арменией районах, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 29 июля Азербайджан насчитал 17 обстрелов своих позиций. В свою очередь Минобороны Армении заявило о гибели военнослужащего по контракту Армана Булгадаряна и ранении контрактника Владимира Осипяна от выстрелов со стороны азербайджанских военных 28 июля.