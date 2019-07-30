30 июля 2019, 09:32
Азербайджан сообщил об обстрелах в приграничных районах
Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 19 раз за сутки, под обстрел попали два села в граничащих с Арменией районах, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", утром 29 июля Азербайджан насчитал 17 обстрелов своих позиций. В свою очередь Минобороны Армении заявило о гибели военнослужащего по контракту Армана Булгадаряна и ранении контрактника Владимира Осипяна от выстрелов со стороны азербайджанских военных 28 июля.
За сутки с 29 по 30 июля режим перемирия был нарушен 19 раз, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Гушчу Айрым в Газахском районе и Мунджуглу в Товузском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает военное ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с позиций, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении.
Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах, по состоянию на 08.40 мск сегодня.
Перемирие в зоне карабахского конфликта было объявлено после военных действий в апреле 2016 года, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет ведутся каждый день, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". С 20 июня по 17 июля Минобороны Азербайджана констатировало затишье на фронте.
Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".