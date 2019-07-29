29 июля 2019, 09:03

Азербайджан сообщил об обстрелах трех сел в зоне конфликта

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 17 раз за сутки, под обстрел попали села в граничащих с Арменией районах, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 28 июля Азербайджан насчитал 17 обстрелов своих позиций.

За сутки с 28 по 29 июля режим перемирия был нарушен 17 раз, военные применили крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Гызылгаджылы в Газахском районе, в селe Коханеби в Товузском районе и в селe Заманлы в Гедабекском районе, отмечает военное ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с позиций, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пне прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах, по состоянию на 08.30 мск.

После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года было объявлено перемирие, однако это не остановило противостояния стороны, говорится материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", в размещенном на "Кавказском узле". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет велись ежедневно, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". С 20 июня по 17 июля Минобороны Азербайджана сообщало о затишье на фронте.

"Кавказский узел" также писал, что, по данным Министерства обороны Армении, в результате обстрела с азербайджанской стороны 28 июля погиб военнослужащий.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Эксперты призвали МГ ОБСЕ усилить мониторинг в зоне карабахского конфликта", "Взрывы произошли во время переговоров Саакяна с ОБСЕ в Степанакерте", "Минобороны Армении опровергло информацию об обстреле Нахичевани".

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