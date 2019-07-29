Минобороны Армении сообщило о гибели солдата на границе

29 июля 2019, 03:01

В результате обстрела с азербайджанской стороны погиб военнослужащий, сообщило Министерство обороны Армении.

Военнослужащий-контрактник Вооруженных сил Армении Арман Булгадарян 1995 года рождения погиб 28 июля на границе от выстрела со стороны азербайджанских военных, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, инцидент произошел в северо-восточном участке границы.

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что 27 июля армянский военнослужащий был ранен на границе, по данным Минобороны Армении, во время обстрела с азербайджанской стороны.

Напомним, что перемирие в зоне нагорно-карабахского конфликта было объявлено в апреле 2016 года, после нескольких дней активных боевых действий с применением танков и артиллерии. Фактически вооруженное противостояние, однако, остановлено не было, отмечается в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет стороны конфликта выдвигали обвинения в нарушении режима прекращения огня, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле". Азербайджанская сторона констатировала почти полное прекращение обстрелов после встречи представителей министерств иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшейся 20 июня, однако с 17 июля вновь стала ежедневно фиксировать нарушения режима прекращения огня.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война".