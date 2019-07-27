Армения заявила о ранении солдата на передовой

27 июля 2019, 15:34

Военнослужащий получил ранение во время обстрела с азербайджанской стороны, заявило Минобороны Армении.

"Кавказский узел" информировал, что сегодня утром Азербайджан обвинил Вооруженные силы Армении в 18 обстрелах своих позиций за сутки. Минобороны Нагорного Карабаха насчитало с 21 по 27 июля 150 обстрелов с азербайджанской стороны.

Сегодня в 11:00 (10.00 мск) азербайджанские военные открыли огонь по Тавушской области Армении, на северо-восточном участке линии соприкосновения войск, передал корреспондент "Кавказского узла" информацию министерства обороны Армении. Имя раненого не уточняется.

По словам сотрудника ведомства, в результате нарушения режима прекращения огня ранен армянский солдат, который нес боевую службу на посту. Его жизнь вне опасности, отметили в Минобороны.

Сотрудник ведомства обвинил Азербайджан в провокации. "Это еще раз доказывает, что противник целенаправленно обостряет ситуацию на границе, нарушая режим прекращения огня, и вся ответственность за это обострение полностью лежит на азербайджанской стороне", - отметил он.

Ранее, 26 июля, МИД Азербайджана заявил, что планы армянских властей построить новую 150-километровую дорогу в Нагорный Карабах сводят на нет успехи, достигнутые в урегулировании конфликта, и обвинил Армению в лицемерии.

Напомним, что перемирие в зоне нагорно-карабахского конфликта было объявлено в апреле 2016 года, после нескольких дней активных боевых действий с применением танков и артиллерии. Однако фактически вооруженное противостояние остановлено не было, отмечается в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет стороны конфликта выдвигали обвинения в нарушении режима прекращения огня, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле". Азербайджанская сторона констатировала почти полное прекращение обстрелов после встречи представителей министерств иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшейся 20 июня, однако с 17 июля вновь стала ежедневно фиксировать нарушения режима прекращения огня.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война".