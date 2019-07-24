Украина передала Грузии обвиняемого в пытках силовика

24 июля 2019, 18:20

Бывший сотрудник МВД Грузии Георгий Самушия, обвиненный по делу о пытках и задержанный на Украине, экстрадирован на родину, сообщила сегодня грузинская Генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая Самушия был задержан Интерполом при прибытии на территорию Украины из Испании.

В Грузии Самушия обвиняется в незаконном лишении свободы Элберда Коберидзе, которого он задержал 28 июля 2012 года. По данным следствия, задержанного пытали несколько часов, в том числе надевая ему на голову полиэтиленовый пакет. После пыток Коберидзе был госпитализирован.

Украинские власти передали органам правопорядка Грузии Георгия Самушия, который был объявлен в розыск по "красному циркуляру" Интерпола. В Грузии он был задержан в 2015 году, а, когда его отпустили под залог, скрылся, передает со ссылкой на информацию Главной прокуратуры Грузии грузинский "Первый канал".

Дело о пытках, в котором фигурирует Самушия, рассматривает Тбилисский городской суд. Обвиняемыми по нему также проходят бывшие высокопоставленные чиновники МВД Давид Ахалая, Мегис Кардава, Роман Шаматава и Георгий Каландадзе.

Георгий Самушия не признает вину. Ему грозит до 17 лет лишения свободы, передает "Sputnik-Грузия".