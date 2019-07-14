14 июля 2019, 23:58

Власти Азербайджана назвали непогоду причиной травмирования туристов в Шеки

Ветвь пятисотлетнего платана перед Дворцом шекинских ханов упала из-за непрекращающихся дождей и сильного ветра, заявили в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана. Минздрав сообщил об отправке в Баку еще одной пострадавшей.

Как писал "Кавказский узел", ветвь платана упала сегодня на туристов около Дворца шекинских ханов, 19 человек получили травмы. Состояние четверых пострадавших было оценено как тяжелое, они были отправлены вертолетом для продолжения лечения в Баку. Минздрав сообщил, что решается вопрос об отправке еще одной пострадавшей в столицу Азербайджана.

Пострадавшая женщина была доставлена в институт травматологии в Баку на автомобиле скорой помощи, проинформировали в Минздраве. "Состояние раненых находится под контролем", - цитирует сообщение ведомства "Sputnik-Азербайджан".

7 июля исторический центр Шеки с Дворцом шекинских ханов был включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это повысит туристическую популярность Азербайджана, предположил представитель Минкультуры страны.

В министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана заявили, что ветвь упала в результате дождей и ветра, однако проводится также лабораторный анализ образцов ветвей, "чтобы определить имелись ли другие причины для их падения", пишет "Интерфакс".

"Непрекращающиеся в последние несколько дней дожди и начавшийся в утренние часы в воскресенье (14 июля) сильный ветер привели к тому, что ветви Ханской чинары отломились и упали на землю", - цитирует представителя министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 14 июля в Шеки была облачная погода, без осадков, температура воздуха составляла +23 градуса днем и +18 - вечером. 15 июля осадков также не ожидается, температура повысится днем до +24, скорость ветра составит 5 метров в секунду. Вечером температура понизится до +17, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также в легкой версии.

Примечание:

"Азербайджан получил статус наблюдателя в "Тихоокеанском альянсе", "Включение в список культурного наследия ЮНЕСКО кялагаи поспособствует его популяризации в Азербайджане, считают эксперты", "Захоронение черепа Хаджи-Мурата отложено на 2018 год".

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