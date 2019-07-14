14 июля 2019, 21:16

Четверо пострадавших в Шеки отправлены в Баку

Четверо из 19 пострадавших в результате падения ветви платана в городе Шеки отправлены вертолетом для продолжения лечения в столицу Азербайджана, сообщили в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", ветвь платана упала сегодня на туристов около Дворца шекинских ханов, 19 человек получили травмы. Состояние четверых пострадавших врачи назвали тяжелым.

7 июля исторический центр Шеки с Дворцом шекинских ханов был включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это повысит туристическую популярность Азербайджана, предположил представитель Минкультуры страны.

"Четверо пострадавших в результате ЧП в Шеки, в том числе трое сирийских туристов, вертолетом отправлены для продолжения лечения в Баку", - цитирует представителя Минздрава Азербайджана ТАСС.

По данным министерства, у одного из них - гражданина Азербайджана - тяжелая черепно-мозговая травма и перелом ноги, у остальных также переломы конечностей. Решается вопрос об отправке в Баку еще одной пострадавшей, у которой, как сообщает Минздрав, "оскольчатый перелом голени и травматический шок". Другой раненный, получивший закрытую травму позвоночника, продолжит лечение в Шекинской центральной районной больнице. "Остальные пострадавшие после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение", - уточнили в ведомстве.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев сообщил, что состояние большинства пострадавших "стабильно". "Из 19 человек, пострадавших в результате происшествия, 12 являются гражданами Азербайджана, двое - гражданами России, пятеро - гражданами Сирии. Состояние большинства из них стабильно", - передает его слова "Интерфакс".

Примечание:

"Азербайджан получил статус наблюдателя в "Тихоокеанском альянсе", "Включение в список культурного наследия ЮНЕСКО кялагаи поспособствует его популяризации в Азербайджане, считают эксперты", "Захоронение черепа Хаджи-Мурата отложено на 2018 год".

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