Отец пострадавших в ДТП детей в Черкесске выдвинул претензии к следствию

08 июля 2019, 04:53

Несмотря на мировое соглашение между сторонами по делу о ДТП в Черкесске, в котором пострадали женщина и двое ее детей, у потерпевших остались вопросы к следствию. В следственные органы направлено заявление с просьбой провести проверку правильности оформления ДТП. По мнению отца пострадавших детей, следствие не смогло достоверно установить, был ли трезвым водитель, который и совершил наезд, а в суд так и не была представлена видеосъемка освидетельствования.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября 2018 года в Черкесске произошла авария с участием сотрудника ФСИН, при этом пострадали женщина и двое ее детей. Суд назначил наказание сотруднику ФСИН по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей (часть 1 статьи 264 УК РФ) в виде ограничения свободы на 1 год и 3 месяца и год лишения водительских прав. Суд также утвердил мировое соглашение между сторонами. Отметим, что часть 1 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Автомобиль сбил жительницу Черкесска с четырехлетней дочерью и шестилетним сыном, когда они переходили по "зебре" оживленную шестиполосную дорогу. Девочка почти полтора месяца провела в коме. Она была выписана из больницы, но утратила даже базовые рефлексы и навыки. Ее брат получил открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения и нуждался в имплантации титановой пластины. Матери детей требуется пластическая операция, а из-за травмы коленей она с трудом ходит, сообщила адвокат потерпевших Виктория Шевелева.

Такой лояльным приговор был вынесен с учетом искреннего раскаяния виновника ДТП и с учетом частичного погашения морального вреда. «Обвиняемый передал потерпевшим 500 тысяч рублей. Кроме этого, суд также утвердил мировое соглашение между сторонами еще на полмиллиона рублей. Был составлен график погашения, по которому выплачивается эта сумма. В таком решении дела была удовлетворена и защита, и потерпевшая сторона. При вынесении приговора сыграл конечно и тот факт, что это ДТП было зафиксировано видеокамерой», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Виктория Шевелева.

Несмотря на мировое соглашение между сторонами, у потерпевших остались вопросы к следствию. Отец пострадавших в ДТП детей направил заявление в следственные органы с просьбой провести проверку правильности оформления ДТП, пояснила Виктория Шевелева.

В материалах дела, по словам адвоката, находится акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, который был составлен с использованием алкотектора. "Показания прибора были «0.000, отмечено в этом документе. Но указанный акт был составлен без понятых, в акте также нет сведения, что проводилась, как это положено, видеосъёмка освидетельствования", - рассказала Виктория Шевелева.

Участник ДТП не был направлен на медицинское освидетельствование сразу же после аварии, добавила адвокат. "В наркологический диспансер на освидетельствование виновника ДТП отправил следователь по особо важным делам следственного отдела республиканского Следственного управления СКР … спустя сутки после совершения преступления – отмечено в тексте заявления (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла"). «Естественно, спустя сутки, результаты анализов были отрицательными», - говорит Виктория Шевелева.

По ее словам, защите пришлось вести длительную переписку с соответствующими подразделениями министерства внутренних дел Карачаево-Черкесской республики, чтобы выяснить, велась видеосъемка или нет.

"В результате от МВД мы получили ответ, что «в целях установления местонахождения видеоматериала освидетельствования на состояние опьянения назначена дополнительная служебная проверка», а на инспектора дорожно-патрульной службы, который не направил обвиняемого на медицинское освидетельствование, наложено административное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии", - сказала адвокат.

Она пояснила, что отец пострадавших детей теперь потребовал от СКР установить, велась видеосъемка или нет. Если не велась, то в этом случае должен быть привлечен к ответственности инспектор, если же велась, но запись утеряна - то речь может идти о сокрытии доказательств должностными лицами, которые не предоставили видео в суд.

Инспектор, который был на месте ДТП в разговоре с корреспондентом «Кавказского узла» также не мог вспомнить – была ли эта видеозапись или нет, или же ее потеряли. «Это давно было, почти год назад. Всего не упомнишь. Может, и был видеоматериал, кто его знает? Может, следователи потеряли?» - предположил он.

Виктория Шевелева рассказывает, что как представитель потерпевших попросила суд вынести частное определение в адрес сотрудников отдела ГИБДД МВД КЧР. «Но суд проигнорировал наше ходатайство и не вынес частного определения. А ведь Карачаево-Черкесская республика - одна из лидеров среди республик южного региона страны по количеству дорожно-транспортных нарушений. В том, что автомобилисты игнорируют пешеходные переходы, мне неоднократно приходилось убеждаться на собственном опыте. И рассматриваемый здесь случай тоже произошел днем на «зебре». К тому же машина, на которой было совершено ДТП была с тонированными стеклами», - говорит адвокат.

Инспектор обязан после проведения первоначальных действий на месте дорожно-транспортного происшествия провести освидетельствование на состояние алкогольного опьянения в присутствии двух понятых, рассказала корреспонденту юрист межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Ольга Вакина.

«Бывает, что на месте ДТП не оказывается людей, которые готовы стать понятыми. Тогда в обязательном порядке инспектор должен делать видеосъемку. Предположим, что алкотестер показывает полное отсутствие алкоголя в организме виновника ДТП, но инспектор замечает в его поведении какие-то отклонения от нормы, насторожившие его, то нужно обязательно отправить его на медицинское освидетельствование. Вполне возможно, что в момент аварии этот человек находился под действием наркотического опьянения», - говорит Ольга Вакина.