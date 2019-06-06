Суд вынес обвинительный приговор силовику по делу о ДТП в Черкесске

06 июня 2019, 20:11

Наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 3 месяца и год лишения водительских прав назначено сотруднику ФСИН, обвиненному в том, что сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе. Подсудимый передал потерпевшим 500 тысяч рублей и обязался выплатить им еще столько же, сообщила адвокат пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", авария с участием сотрудника ФСИН в Черкесске произошла 4 сентября 2018 года. Пострадали женщина и двое ее детей. 31 мая прокурор запросил для обвиняемого год колонии-поселения.

Машина сбила жительницу Черкесска с четырехлетней дочерью и шестилетним сыном, когда они переходили по "зебре" оживленную шестиполосную дорогу. Девочка после аварии почти полтора месяца провела в коме. Она была выписана из больницы, но утратила даже базовые рефлексы и навыки. Ее брат получил открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения и нуждался в имплантации титановой пластины. Матери детей требуется пластическая операция, а из-за травмы коленей она с трудом ходит, сообщила ранее адвокат Виктория Шевелева.

Сегодня Черкесский городской суд вынес обвинительный приговор сотруднику ФСИН по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей (часть 1 статьи 264 УК РФ).

"Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 3 месяца и год лишения водительских прав. Ограничение свободы – это не колония, а ограничение совершения определённых действий", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель потерпевшей стороны, юрист Виктория Шевелева, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права".

Часть 1 статьи 264 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.

По ее словам, приговор нельзя назвать полностью удовлетворительным. "Я не могу сказать, что мы полностью довольны приговором, но с учетом раскаяния, с учетом частичного погашения морального вреда, мы считаем этот приговор достаточно ожидаемым. В зале суда находился отец потерпевших. Он тоже придерживается аналогичной позиции", - рассказала Шевелева.

Она также отметила, что обвиняемый передал потерпевшим 500 тысяч рублей. Кроме этого суд также утвердил мировое соглашение между сторонами еще на полмиллиона рублей.

Шевелева рассказала, что состояние здоровья потерпевших в результате ДТП детей улучшается.

"Сейчас дети идут на поправку. Девочка встала на ноги, ходит, делает первые шаги, стала говорить, но пока слова тяжело ей даются, речь восстанавливается. Она все понимает. Мальчику сделали операцию, установили титановую пластину на голову. Врачи говорят об очень хорошем прогрессе у детей. Мы надеемся, что дети полностью восстановятся", - заключила адвокат.

Ранее Виктория Шевелева сообщила, что потерпевшие настаивали на компенсации в размере четырех миллионов рублей.

Комментарии от обвиняемого или его представителей "Кавказскому узлу" получить не удалось.

В суде обвиняемый пояснял, что торопился домой и потерял контроль над машиной. Между тем, один из свидетелей заявил, что обвиняемый соревновался с водителем другого автомобиля, пытаясь его опередить, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте "Зоны права".

По инициативе потерпевшей стороны инспектор ДПС, капитан полиции, не направивший обвиняемого на медицинское освидетельствование, получил неполное служебное соответствие. В отношении этого сотрудника полиции проводится дополнительная проверка, так как местонахождение видеозаписи освидетельствования на алкогольное опьянение, которое он провел на месте, установить до сих пор не удалось, сообщает организация.