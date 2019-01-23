Защита рассказала о состоянии пострадавших при ДТП в Черкесске детей

23 января 2019, 15:36

Оба ребенка, получившие в Черкесске травмы в автоаварии с участием сотрудника ФСИН, остаются в тяжелом состоянии, четырехлетней девочке планируется оформить инвалидность. Жители России оказывают родственникам жертв аварии материальную помощь, рассказала адвокат пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", горсуд Черкесска назначил на сегодня рассмотрение дела об автоаварии с участием сотрудника ФСИН, в которой пострадали женщина и двое ее детей. Обвиняемый, которому грозит до двух лет заключения, надеется на рассмотрение дела в особом порядке, но потерпевшие готовы протестовать против этого, если он откажется выплатить им компенсацию морального вреда в четыре миллиона рублей, рассказала адвокат потерпевших Виктория Шевелева.

Авария произошла 4 сентября 2018 года. Жительница Черкесска с четырехлетней дочерью и шестилетним сыном начала переходить по "зебре" оживленную шестиполосную дорогу, но мчавшаяся по крайней правой полосе машина сбила и ее, и детей. Девочка после аварии почти полтора месяца провела в коме. Она выписана, но утратила даже базовые рефлексы и навыки. Ее брат получил открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Мальчик нуждается в имплантации титановой пластины. Матери детей требуется пластическая операция, а из-за травмы коленей она с трудом ходит.

Суд сегодня перенес заседание на 10.30 мск 30 января из-за неявки адвоката подсудимого, сообщила Виктория Шевелева. "Она направила в суд заявление с просьбой об отложении дела ввиду невозможности явки по причине болезни. Но документы, свидетельствующие о её болезни, в суд не представлены", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат потерпевших.

Пострадавшие по-прежнему в тяжелом состоянии, сообщила она. "Девочка находится на лечении в реабилитационном центре в Краснодаре. У нее сейчас нет никаких рефлексов, она не может сидеть или стоять, в ближайшие дни она получит инвалидность. Министерство здравоохранения представило документ, согласно которому в ближайшие пять лет ей нужны специальная школа, психолог, полное сопровождение медицинского работника. Мальчик перенес операцию, и сейчас врачи ждут поступления титановой пластины, которую надо установить. Мать детей тоже в тяжелом состоянии: она еле ходит, у нее повреждены колени. Кроме этого, ей предстоит пластическая операция", - сказала Виктория Шевелева.

Жители России перечисляют деньги пострадавшим

Виктория Шевелева уточнила, что женщина находится вместе с дочкой в Краснодаре, а отец ухаживает за сыном в Черкесске. "Финансовое состояние семьи тоже тяжелое. Лечение требует больших средств, а у семьи их нет. Не все операции и медицинские процедуры были бесплатными. Отец устроился на вторую работу, подрабатывает грузчиком по ночам. Бабушка с дедушкой тоже устроились уборщиками. Семье помогают по всей России: люди узнали о страшном ДТП и отправляют по 50 или 100 рублей. Самая крупная сумма была 5000 рублей", - рассказала адвокат, не уточнив общую сумму пожертвований.

При этом, по ее словам, подсудимый пока не пытался компенсировать ущерб. "Ни копейки не возмещено. Лечение требует больших средств. Мы готовим гражданский иск по компенсации вреда: по миллиону рублей за каждого потерпевшего", - сообщила Виктория Шевелева, уточнив, что потерпевшие против рассмотрения дела в особом порядке.

Ходатайствовать об особом порядке рассмотрении дела, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, можно только при признании вины и с согласия гособвинителя и потерпевшей стороны, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист правозащитной организации "Зона права" Булат Мухамеджанов.

"Часть 4 статьи 314 [УПК РФ] гласит, что, если государственный либо частный обвинитель и (или) потерпевший возражают против заявленного обвиняемым ходатайства, то уголовное дело рассматривается в общем порядке", - пояснил юрист.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями от подсудимого либо его представителей относительно позиции потерпевших.