Обвинение потребовало реальный срок для силовика по делу о ДТП в Черкесске

31 мая 2019, 19:45

Год колонии-поселения запросил сегодня прокурор для сотрудника ФСИН, который обвинен в том, что сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе. Адвокат пострадавших поддержала требование прокурора. Как сообщал "Кавказский узел", авария с участием сотрудника ФСИН произошла 4 сентября 2018 года. Пострадали женщина и двое ее детей. По словам адвоката потерпевших Виктории Шевелевой, они настаивают на компенсации в размере четырех миллионов рублей. Машина сбила жительницу Черкесска с четырехлетней дочерью и шестилетним сыном, когда они переходили по "зебре" оживленную шестиполосную дорогу. Девочка после аварии почти полтора месяца провела в коме. Она выписана, но утратила даже базовые рефлексы и навыки. Ее брат получил открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения, он нуждается в имплантации титановой пластины. Матери детей требуется пластическая операция, а из-за травмы коленей она с трудом ходит, сообщила адвокат Виктория Шевелева.

Сегодня в Черкесском городском суде состоялись прения сторон по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей. Часть 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ предполагает до двух лет заключения, прокурор же потребовал назначить обвиняемому год колонии-поселения и на три года лишить его водительских прав.

"Мы поддержали позицию прокурора и, кроме того, попросили судью вынести частное постановление в адрес глав региональных Следственного управления СКР и Управления ГИБДД МВД об устранении нарушений закона, допущенных их подчиненными", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель потерпевших Виктория Шевелева, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права".

По ее словам, оглашение приговора назначено на 6 июня в 17:00.

На сайтах управлений МВД и Следкома по Карачаево-Черкесии к 18:45 мск 31 мая не появилось комментариев относительно ходатайства Виктории Шевелевой.