Фуад Аббасов отказался от намерения вернуться в Россию

03 июля 2019, 04:06

Азербайджанский журналист Фуад Аббасов больше не намерен возвращаться в Россию, даже если 50-летний запрет на въезд в эту страну будет снят. Аббасов пообещал защищать права азербайджанцев в России посредством своего интернет-телеканала Misra-TV.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанского журналиста Фуада Аббасова 7 июня должны были выдворить из России. В тот же день вместо депортации азербайджанский журналист был помещен в подмосковный центр временного содержания иностранцев. Аббасов расценил это как необоснованное лишение свободы и объявил голодовку, которую прекратил 19 июня после рекомендаций врачей. 25 июня Аббасов был депортирован в Баку. Свое выдворение из России Аббасов связал с политическими силами, заинтересованными в ухудшении российско-азербайджанских и российско-турецких отношений.

16 мая в Москве по обвинению в нарушении миграционного законодательства силовики задержали главу Центра информационных инициатив Фуада Аббасова. При задержании Аббасова избили, заявил адвокат Эльман Пашаев. Перед посольством России в Азербайджане были проведены акции протеста против экстрадиции журналиста. 6 июня Московский областной суд отклонил жалобу Фуада Аббасова, оставив в силе предыдущее решение суда о депортации.

Журналист Фуад Аббасов провел пресс-конференцию в Баку 2 июля, на которой заявил, что не собирается возвращаться в Россию, даже если запрет на въезд будет снят, передает корреспондент "Кавказского узла".

«Не вернусь в Москву, даже если российский суд отменит решение о моей депортации и запрете посещать Российскую Федерацию до 10 апреля 2069 года – сроком на 50 лет. Мой адвокат отозвал сегодня (2 июля) иск в районный суд РФ и отправил заявление в суд верхней инстанции. Наша цель – опротестовать запрет на посещение России, дойти до Европейского суда по правам человека», - сказал он журналистам.

Он также заявил, что намерен и дальше защищать интересов азербайджанцев в России посредством своего интернет-телеканала MisraTV, находясь при этом за пределами Российской Федерации.

Аббасов руководит интернет-телевидением Misra-TV и сайтом misra.ru, который рассказывает о жизни азербайджанской диаспоры в России (МИСРА - Международная информационная служба российских азербайджанцев). На YouTube-канал Misra-TV подписаны 64 тысячи человек.

По словам Аббасова, он и его адвокат так и не получили юридического обоснования запрета на въезд в Россию.

«Мне запретили приезжать в РФ на 50 лет, словно я совершил уголовное преступление, тогда как в России за административные нарушения запрещают посещение страны на 15 лет. Не знаю моей вины, мне о ней не сообщалось. Только уверен, что происходящее было заказано», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В ночь на 15 февраля возле кафе "Неолит" на 1-й Курьяновской улице в Москве произошла драка. По словам очевидцев, в ней участвовали от 50 до 100 человек, с одной стороны уроженцы Чечни, с другой - уроженцы Азербайджана. Журналист Фуад Аббасов объявил зачинщиком массовой драки гражданина России армянского происхождения, обнародовав его паспортные данные. Владелец паспорта заявил, что непричастен к инциденту. После этого Аббасов был задержан. По его словам, ему не разрешали связаться с адвокатом и родственниками пять дней.

Он не стал обвинять представителей азербайджанской диаспоры в России в причастности к его депортации, так как "у них нет возможностей добиться выполнения своих просьб в правительстве РФ". По словам Аббасова, он "депортирован по желанию" одного из представителей армянской диаспоры.

Он не стал также жаловаться на условиях содержания в изоляторе в России. По его словам, первые четыре дня никто о его задержании не знал, через неделю он объявил голодовку. После этого его посетили сотрудники посольства Азербайджана и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По его словам, после выступлений в защиту него представителей Совета прессы Азербайджана и председателя Управления мусульман Кавказа, шейха-уль-ислам Аллахшукюра Пашазаде, его перевели в отдельную камеру, допустили врачей. 25 июня его вывезли в аэропорт и посадили в самолет азербайджанской авиакомпании.

«Моей целью было объединение диаспоры, чтобы она защищала азербайджанцев. Но мне это не удалось», - признался журналист.

Фуад Аббасов известен критикой в адрес армянского лобби в России и выступлениями против "некоторых азербайджанских диаспорских организаций", которые он обвинял в коррупции и невыполнении обязанностей по защите азербайджанцев в России, написал 23 мая блогер "Кавказского узла" Кямал Али в своем блоге "Ветер с Апшерона".

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