Волгоградская активистка потребовала отставки Путина

29 июня 2019, 16:01

Жительница Волгограда Ольга Карпухнова провела одиночный пикет, указав на большое число бедных среди россиян и призвав президента добровольно оставить свой пост.

Активистка сегодня с 11.00 до 12.30 стояла на аллее Героев в Волгограде с плакатами "Путина - в добровольную отставку!" и "Страна богата бедными людьми", передал корреспондент "Кавказского узла".

"Когда я стояла с экономическими требованиями, народ поддерживал на ура. Но когда выхожу с требованиями, касающимися Путина, пожилые чуть не драться кидаются. Но в целом молодежь приветствовала меня", - сказала Ольга Карпухнова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активистки, во время пикета к ней подошел сотрудник полиции и попросил назвать адрес прописки.

"Кавказский узел" неоднократно сообщал о пикетах волгоградской активистки Ольги Карпухновой. Так, 8 июня она провела акцию в поддержку арестованного журналиста Ивана Голунова. Пикетчица назвала журналиста "жертвой режима".