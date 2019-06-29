29 июня 2019, 16:01
Волгоградская активистка потребовала отставки Путина
Жительница Волгограда Ольга Карпухнова провела одиночный пикет, указав на большое число бедных среди россиян и призвав президента добровольно оставить свой пост.
Активистка сегодня с 11.00 до 12.30 стояла на аллее Героев в Волгограде с плакатами "Путина - в добровольную отставку!" и "Страна богата бедными людьми", передал корреспондент "Кавказского узла".
"Когда я стояла с экономическими требованиями, народ поддерживал на ура. Но когда выхожу с требованиями, касающимися Путина, пожилые чуть не драться кидаются. Но в целом молодежь приветствовала меня", - сказала Ольга Карпухнова корреспонденту "Кавказского узла".
По словам активистки, во время пикета к ней подошел сотрудник полиции и попросил назвать адрес прописки.
"Кавказский узел" неоднократно сообщал о пикетах волгоградской активистки Ольги Карпухновой. Так, 8 июня она провела акцию в поддержку арестованного журналиста Ивана Голунова. Пикетчица назвала журналиста "жертвой режима".
Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"