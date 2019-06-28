Лидер ПНФА Али Керимли отпущен из полиции после предупреждения

28 июня 2019, 17:12

Лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли был отпущен из полиции спустя полтора часа после задержания. Ему было сделано предупреждение о недопустимости проведения незаконных шествий. Координатор Комитета против пыток и репрессий сообщил о срыве полицией "Марафона солидарности".

Как писал "Кавказский узел", лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли сегодня был доставлен в полицию после участия в "Марафоне солидарности", организованного с целью сбора средств для оплаты штрафов участников протестных акций, сообщила зампред ПНФА Гезяль Байрамлы.

Али Керимли был задержан около 13.00 по местному времени (12.00 мск) и отпущен из Бинагадинского районного управления полиции около 14.30 (13.30 мск). Он рассказал, что в отделении с ним провели беседу заместитель прокурора Баку, прокурор Бинагадинского района и начальник районной полиции, рассказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

"Они утверждали, что якобы мы хотели провести какое-то шествие, нарушить работу предприятий и учреждений, общественный порядок. Мне сделали предупреждение о недопустимости проведения незаконных шествий. Я им объяснил, что никакого незаконного действия не было. Проводился благотворительный марафон с целью сбора средств для оплаты штрафов незаконно наказанных за реализацию свободы собраний лиц. Претензии правоохранительных органов были абсурдны. Когда мы проводим шествия, мы об этом официально заявляем заранее", - заявил Керимли.

Он счел незаконным вынесенное предупреждение. "Наверное, правоохранительные органы подумали, что проведение марафона является шествием и направили к штаб-квартире партии "Мусават" большое число сотрудников полиции и лиц в штатском. Происходящее сегодня еще раз показало неготовность режима к цивильной политической конкуренции", - сказал лидер ПНФА.

Он считает вынесенное ему предупреждение незаконным и намерен обжаловать его в судебном порядке.

Гюльалыев сообщил о срыве акции по сбору средств для активистов

"Марафон солидарности", после участия в котором был задержан Керимли, проводился общественным Комитетом против пыток и репрессий. Координатор комитета Огтай Гюльалыев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что полиция сорвала мероприятие.

"Сразу после задержания Али Керимли сотрудники полиции и лица в штатском ворвались в актовый зал партии "Мусават" и вынудили всех находившихся там покинуть здание. Фактические мероприятие было сорвано спустя час после начала. Уже с утра вокруг здания "Мусават" было сконцентрировано большое число полицейских и лиц в штатском. Видимо, массовость акции встревожила власти, и они решили задержать Али Керимли и использовать это как повод для срыва марафона", - сказал Гюльалыев.

Он также сообщил, что целью акции было "помочь людям, которые незаконно и несправедливо было оштрафованы в административном порядке".

"С ноября прошлого года около 60 человек были оштрафованы на сумму примерно в 11 тысяч манатов (6600 долларов). Причем, людей наказывали не только за участие в протестных акциях, но и коллективном посещении мемориала павших за независимость Азербайджана, за нахождение в зданиях судов в поддержку арестованных активистов. В отношении некоторых уже началось исполнение судебных решений. Судоисполнители беспокоят людей, у которых нет денег на оплату штрафов. Поскольку марафон был сорван, сегодня удалось собрать не очень много средств, мы даже еще не подсчитали сколько точно", - рассказал Координатор комитета.

По его словам, "Марафон солидарности" будет продолжен. "Гражданское общество не оставит в беде людей, наказанных за реализацию своих прав. Политэмигранты из-за рубежа также собирают средства для этого", - заявил Гюльалыев.

МВД и генеральная прокуратура в своем совместном сообщении заявили, что Керимли был приглашен в Управление полиции Бинагадинского района в связи с тем, что он распространял в соцсетях призывы к проведению "незаконного шествия перед штаб-квартирой партии "Мусават"".

"До его сведения было доведено, что попытка проведения митинга и другого собрания, организованного не в соответствии с законом, противоречит требованиям закона Азербайджана "О свободе собраний". В соответствии с законом "О прокуратуре" Али Керимли был предупрежден, что такие противоправные действия, направленные на нарушение общественного порядка, будут и впредь пресекаться в соответствии с правилами, определенными законодательством, а организаторы будут привлекаться к ответственности. После этого он был отпущен", - цитирует совместное заявление МВД и Генпрокуратуры haqqin.az.

Глава Национального совета демократических сил (НСДС) Джамиль Гасанли осудил задержание Керимли.

"Те, кто санкционировал сегодня это позорное задержание Али Керимли без всяких причин, только еще раз дискредитировали власть в глазах международного сообщества. Сообщение о задержании Али Керимли мгновенно распространилось по всему миру. Нам звонили корреспонденты зарубежных СМИ, в том числе ведущих мировых информагентств, западные дипломаты. Возможно, был план вовсе ареста Али Керимли и в провластных СМИ уже пошла информации о том, что он "арестован решением суда". Однако большой международный резонанс, вероятно, вынудил отыграть заказ на арест. Власть уже стала бояться любой активности граждан, раз пошла на срыв по сути гуманитарной акции по сбору средств в пользу незаконно и несправедливо приговоренных к штрафу", - заявил Гасанли.

"Кавказский узел" писал, что 17 ноября 2018 года полиция пресекла шествие активистов партии Народного фронта Азербайджана в Баку, более 50 человек были задержаны. Большинство активистов были отпущены к вечеру того же дня. 19 ноября суд оштрафовал и освободил еще восемь человек, в том числе лидера партии Али Керимли. Три участника шествия были арестованы на 20 суток. Amnesty International осудила аресты оппозиционеров в Баку. Народный фронт Азербайджана назвал задержанных политическими заключенными.