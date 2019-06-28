Али Керимли. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

28 июня 2019, 13:09

Оппозиционный лидер Али Керимли задержан в Баку

Лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли доставлен в полицию после участия в "Марафоне солидарности", сообщила зампред ПНФА Гезяль Байрамлы.

"Сегодня в штаб-квартире партии "Мусават" проводится "Марафон солидарности" с целью сбора средств для оплаты административных штрафов участников протестных акций последних месяцев", - сказала Байрамлы корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, Али Керимли приехал на место проведения акции около полудня и выступил перед собравшимися. Около 13.00 по местному времени (12.00 мск), когда Керимли уже вышел из здания, чтобы вернуться домой, сотрудники полиции насильно посадили его в автомобиль и отвезли в Бинагадинское районное управление полиции, рассказала Байрамлы.

"Мы также приехали сюда (к зданию отделения полиции) и ждем на улице. Пока никаких разъяснений нам не предоставляют. Али Керимли судя по всему не позволяют связаться с нами", - сообщила Байрамлы в 13.30 (12.30 мск).

В Бинагадинском районном управлении полиции отказались от комментариев. Связаться с пресс-службой МВД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" пока не удалось.

"Кавказский узел" писал, что 17 ноября 2018 года полиция пресекла шествие активистов партии Народного фронта Азербайджана в Баку, более 50 человек были задержаны. Большинство активистов были отпущены к вечеру того же дня. 19 ноября суд оштрафовал и освободил еще восемь человек, в том числе лидера партии Али Керимли. Три участника шествия были арестованы на 20 суток. Amnesty International осудила аресты оппозиционеров в Баку. Народный фронт Азербайджана назвал задержанных политическими заключенными.

Примечание:

"Защита Орхана Бахышлы раскритиковала приговор оппозиционеру", "Азербайджанский оппозиционер Салаев рассказал о пытках в полиции", "Родственники сообщили о давлении на азербайджанского активиста в колонии".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

28 июня 2019, 14:52

28 июня 2019, 14:48

  • Азербайджан и Армения обменялись пленными

    При посредничестве Красного Креста вернулись на родину Завен Карапетян, который считается в Азербайджане диверсантом, и задержанный армянскими военными на границе Эльвин Ибрагимов.

28 июня 2019, 14:32

28 июня 2019, 14:09

28 июня 2019, 12:19

  • Сход селя в Сочи вынудил отдыхающих изменить планы

    После схода селя власти Сочи запретили экскурсии на курорт "Розу Хутор", в связи с чем отдыхающим пришлось отказаться от посещения Красной Поляны. Риск схода новых селей сохранится на курорте до конца июня, рассказали представители властей.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии