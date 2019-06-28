Оппозиционный лидер Али Керимли задержан в Баку

28 июня 2019, 13:09

Лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли доставлен в полицию после участия в "Марафоне солидарности", сообщила зампред ПНФА Гезяль Байрамлы.

"Сегодня в штаб-квартире партии "Мусават" проводится "Марафон солидарности" с целью сбора средств для оплаты административных штрафов участников протестных акций последних месяцев", - сказала Байрамлы корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, Али Керимли приехал на место проведения акции около полудня и выступил перед собравшимися. Около 13.00 по местному времени (12.00 мск), когда Керимли уже вышел из здания, чтобы вернуться домой, сотрудники полиции насильно посадили его в автомобиль и отвезли в Бинагадинское районное управление полиции, рассказала Байрамлы.

"Мы также приехали сюда (к зданию отделения полиции) и ждем на улице. Пока никаких разъяснений нам не предоставляют. Али Керимли судя по всему не позволяют связаться с нами", - сообщила Байрамлы в 13.30 (12.30 мск).

В Бинагадинском районном управлении полиции отказались от комментариев. Связаться с пресс-службой МВД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" пока не удалось.

"Кавказский узел" писал, что 17 ноября 2018 года полиция пресекла шествие активистов партии Народного фронта Азербайджана в Баку, более 50 человек были задержаны. Большинство активистов были отпущены к вечеру того же дня. 19 ноября суд оштрафовал и освободил еще восемь человек, в том числе лидера партии Али Керимли. Три участника шествия были арестованы на 20 суток. Amnesty International осудила аресты оппозиционеров в Баку. Народный фронт Азербайджана назвал задержанных политическими заключенными.