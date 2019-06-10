10 июня 2019, 21:02

Высокопоставленный волгоградский силовик задержан по делу о покушении на губернатора

Бывший руководитель следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержан по делу о покушении на губернатора региона, сообщил сегодня Следком, не раскрыв подробностей дела.

Как писал "Кавказский узел", неизвестные в ноябре 2016 года пытались поджечь дом Андрея Бочарова в волгоградском поселке Латошинка, перебросив через забор горящий предмет. Камеры видеонаблюдения запечатлели четырех человек. За попыткой поджога дома Бочарова могут стоять представители криминалитета и бизнес-структур, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Подозреваемый в оджоге дачи Бочарова был задержан 23 мая в Москве и заключен под стражу. ФСБ заявила, что установлены пятеро соучастников покушения. Пользователи соцсетей предположили, что поджог мог быть постановочным, а задержание подозреваемого в покушении на губернатора не случайно совпало с выдвижением кандидатуры Бочарова на второй срок.

"В рамках планомерной работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе в собственных рядах, Следственным комитетом России совместно с ФСБ России задержан экс-руководитель СУ СК России по Волгоградской области по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области", - сообщается сегодня на сайте Следственного комитета России.

Подробностей дела ведомство не приводит.

Примечание:

"Политологи объяснили избрание Лихачева главой Волгограда неготовностью власти к переменам", "Дольщики потребовали от властей вовремя достроить дома в Волгограде", "Жители Волжского потребовали остановить рост цен на топливо".

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