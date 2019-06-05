Приговор по делу о резонансном убийстве в Волжском оставлен в силе

05 июня 2019, 18:55

Верховный суд России отказался смягчить приговор Александру Масленникову, осужденному на 23 года за жестокое убийство двух женщин в Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", житель Волжского Александр Масленников был объявлен в розыск после исчезновения двух жительниц Волгоградской области. За несколько месяцев до этого Масленников освободился из тюрьмы, где провел 11 лет за изнасилование и разбой. Его задержали в октябре 2018 года. 27 февраля Волгоградский областной суд приговорил Масленникова к 23 годам заключения, первые 20 лет он проведет в колонии строгого режима. Кроме того, суд присудил двум группам потерпевших по миллиону рублей компенсации морального вреда.

В своей апелляции Масленников просил Верховный суд России смягчить ему наказание, однако жалоба была оставлена без удовлетворения, сообщил сегодня на своем сайте Волгоградский областной суд. Комментариями от Александра Масленникова или его защиты относительно этого вердикта суда "Кавказский узел" не располагает.

Согласно приговору суда, Масленников познакомился с двумя женщинами в одном из караоке-клубов Волжского. Оттуда они направились к нему домой, где между одной из женщин и Масленниковым произошел конфликт. Он зарезал ее ножом, а вторую женщину убил, чтобы не осталось свидетелей. Сняв с убитых украшения, Масленников расчленил их тела и закопал в лесополосе, напомнила пресс-служба областного суда.

3 июня Волгоградский областной суд отказался отменить ту часть приговора, согласно которой родственники жертв могут следить за перемещением Масленникова во время отбытия наказания и узнать точную дату его освобождения, информировала сегодня "Высота 102". Брат одной из убитых настаивал на пожизненном заключении Масленникова, отметило издание.