Кокойты поддержал две партии на выборах в парламент

05 июня 2019, 05:55

Второй президент Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил о поддержке Народной партии и Коммунистической партии на парламентских выборах в республике. Местные жители скептически отнеслись к участию Кокойты в предвыборной кампании.

Как информировал "Кавказский узел", выборы в парламент Южной Осетии назначены на 9 июня. Впервые за 15 лет они вновь пройдут по смешанной мажоритарной системе. На 17 мест в парламенте претендуют 99 кандидатов по одномандатным округам, из них 60 – выдвиженцы от партий, еще 39 - самовыдвиженцы. На другие 17 мандатов претендуют 90 кандидатов от семи зарегистрированных партий. Южная Осетия ожидает, что на парламентские выборы в стране приедут около 90 зарубежных наблюдателей.

Кокойты, который после истечения своего второго президентского срока в 2011 году постоянно проживает за пределами Южной Осетии, приехал в Цхинвал 2 июня и посетил офисы Народной партии и Компартии.

Однако Кокойты ни о чем не удалось договориться с лидерами Коммунистической партии, сообщил 4 июня сотрудник офиса Компартии корреспонденту «Кавказского узла». "Сейчас лидер Компартии Инал Уригаев. До него последние 15 лет Компартию возглавлял Станислав Кочиев, и сегодня Кочиев здесь имеет очень большое уважение. Он на связи с Компартией РФ, с нашими коллегами, и он очень принципиальный политик. Без консультаций с ним Компартия не принимает никаких важных решений. Когда к нам в офис пришел Кокойты, он рассчитывал, что Компартия оценит его поддержку и станет частью оппозиционного союза. Эдуард Кокойты хотел пообщаться со Станиславом Кочиевым, но Кочиев даже разговаривать с ним не стал, и Кокойты ушел ни с чем", - рассказал он.

Жители негативно восприняли участие Кокойты в агитации

После приезда в республику Кокойты вместе с кандидатами в депутаты от Народной партии объезжает села Южной Осетии, сопровождает Народную партию на встречах с населением и агитирует голосовать за кандидатов от этой партии. В частности, 3 июня Кокойты с Народной партией побывали в селах Арчнет, Корнис, Цорбис Знаурского района.

«На встречи с экс-президентом приходили по семь-десять человек. В основном это пожилые люди. Молодежи на его встречах нет. Он просто спрашивал людей, как они живут, говорил, что все партии, кроме Народной партии, идут в парламент из-за высоких зарплат, и просил голосовать за эту партию», - рассказала «Кавказскому узлу» жительница села Корнис.

Некоторые из опрошенных "Кавказским узлом" сельчан считают, что было интересно посмотреть на Кокойты, как он изменился за последние десять лет, так как он редкий гость в республике. Однако другая часть опрошенных связывает с именем второго президента послевоенный кризис и гуманитарные проблемы.

«Приехал и улыбается до ушей, как ни в чем не бывало. Спрашивает, как мы живем. А десять лет назад его это не интересовало, когда миллиарды российских денег разворовывались, а мы жили в палатках, без домов, без дорог, в разрухе», - рассказывала жительница села Корнис Марина.

«Каждые выборы веселье с Кокойты. То он митинги устраивает, то обвиняет всех вокруг в продажности, в прогрузинских настроениях. Смотрим в Facebook его выступления и смешно. О своих ошибках - ни слова», - рассказал фермер Тамаз "Кавказскому узлу".

Сосед Тамаза одобрительно кивает и добавляет, что все-таки во время первого президентского срока Кокойты вытаскивал республику из бедности.

«Да, не он нас вытаскивал, а Россия нам помогала... Кто бы ни был у власти, без помощи России не смогут они развивать наше государство», - отреагировал Тамаз.

Народная партия не отказалась от поддержки Кокойты

В Народной партии к поддержке Кокойты отнеслись положительно и активно принимают его агитацию. Все встречи с населением Народная партия проводит с его участием. Костяк партии считает, что у Кокойты есть пока достаточно сторонников, чтобы обеспечить кандидатам депутатские кресла.

«С именем Кокойты связана независимость Южной Осетии. Мы от поддержки не отказываемся. Это нормальная практика на выборах. И Эдуард Джабеевич не нарушает своими действиями закон», - сказал «Кавказскому узлу» представитель партии.

Однако некоторые члены Народной партии полагают, что Кокойты надо было встретить прохладно. «Да, он был наш президент. Эту партию создавал он. Он помогал нашей партии. И мы отвечали ему тем же. Но это было 10 лет назад. Все изменилось: люди, время, реальность. Выросло новое поколение. И он должен понимать, что нам в этой республике надо жить. Он уехал из Осетии и приезжает только перед выборами, начинает громкими лозунгами, антиправительственными митингами расшатывать тут ситуацию, всех на уши поднимает. Потом срывается и уезжает, а мы остаемся тут, и приходится скрупулезно обратно налаживать отношения с властью», - рассказал «Кавказскому узлу» один из членов Народной партии.

Новости о выборах в Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Эдуарда Кокойты.