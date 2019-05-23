23 мая 2019, 15:44
Ректор Ереванского госуниверситета подал в отставку на фоне студенческих протестов
Арам Симонян, отставки которого добивались студенческие активисты, добровольно оставил сегодня пост ректора Ереванского государственного университета. Симонян не хочет омрачать борьбой вокруг своей кандидатуры празднование 100-летия вуза, пояснил пресс-секретарь ЕГУ.
Как сообщал "Кавказский узел", студенты ЕГУ с 2018 года неоднократно проводили акции протеста, указывая на низкое качество образования, отсутствие академической свободы, непрозрачность управления и нецелевую трату ресурсов. Так, 14 февраля состоялось студенческое шествие с требованием отставки ректора вуза Арама Симоняна. 28 февраля Совет попечителей университета обсуждал вопрос об отставке Симоняна, но не поддержал ее.
"Он сказал, что не позволит, чтобы было омрачено столетие вуза, что до сих пор не поступило ни одного поздравления, и поэтому он уходит в отставку", - процитировало сегодня на своем сайте Геворга Эмин-Теряна "Радио Азатутюн".
Ранее о необходимости отставки Симоняна высказался министр образования Араик Арутюнян, сообщил сегодня "Sputnik-Армения".
Конфликт вокруг ректора Симоняна имеет и политический подтекст. В ночь на 4 марта активисты студенческого движения Restart Times схватили на улице видеоблогера Нарека Маляна, противника отставки Симоняна. 19 марта студентам было предъявлено обвинение в попытке похищения человека. Свои действия активисты объяснили "логикой революции", но встретили осуждение со стороны премьера Никола Пашиняна.
Отметим, что после "бархатной" революции, в результате которой в мае 2018 года пришел к власти Никол Пашинян, в целом ряде вузов Армении начались акции протеста против руководства. Так, 15 мая под давлением студенческих активистов покинули свои посты ректор и председатель Совета правления Ширакского университета. Отставки ректора добились и студенты Ереванского института театра и кино. Однако они не согласились и с кандидатурой ректора, избранного вчера, 22 мая.
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"