Арам Симонян. Фото: Пресс-служба Администрации Президента Армении

23 мая 2019, 15:44

Ректор Ереванского госуниверситета подал в отставку на фоне студенческих протестов

Арам Симонян, отставки которого добивались студенческие активисты, добровольно оставил сегодня пост ректора Ереванского государственного университета. Симонян не хочет омрачать борьбой вокруг своей кандидатуры празднование 100-летия вуза, пояснил пресс-секретарь ЕГУ.

Как сообщал "Кавказский узел", студенты ЕГУ с 2018 года неоднократно проводили акции протеста, указывая на низкое качество образования, отсутствие академической свободы, непрозрачность управления и нецелевую трату ресурсов. Так, 14 февраля состоялось студенческое шествие с требованием отставки ректора вуза Арама Симоняна. 28 февраля Совет попечителей университета обсуждал вопрос об отставке Симоняна, но не поддержал ее.

"Ректор ЕГУ Арам Симонян подал в отставку", - написал сегодня на своей странице в Facebook пресс-секретарь ЕГУ Геворг Эмин-Терян (перевод корреспондента "Кавказского узла").

"Он сказал, что не позволит, чтобы было омрачено столетие вуза, что до сих пор не поступило ни одного поздравления, и поэтому он уходит в отставку", - процитировало сегодня на своем сайте Геворга Эмин-Теряна "Радио Азатутюн".

Ранее о необходимости отставки Симоняна высказался министр образования Араик Арутюнян, сообщил сегодня "Sputnik-Армения".

Конфликт вокруг ректора Симоняна имеет и политический подтекст. В ночь на 4 марта активисты студенческого движения Restart Times схватили на улице видеоблогера Нарека Маляна, противника отставки Симоняна. 19 марта студентам было предъявлено обвинение в попытке похищения человека. Свои действия активисты объяснили "логикой революции", но встретили осуждение со стороны премьера Никола Пашиняна.

Отметим, что после "бархатной" революции, в результате которой в мае 2018 года пришел к власти Никол Пашинян, в целом ряде вузов Армении начались акции протеста против руководства. Так, 15 мая под давлением студенческих активистов покинули свои посты ректор и председатель Совета правления Ширакского университета. Отставки ректора добились и студенты Ереванского института театра и кино. Однако они не согласились и с кандидатурой ректора, избранного вчера, 22 мая.

Примечание:

"Мэр Масиса освобожден под залог", "Парламентарии отклонили просьбу осудить разгон демонстрантов в Ереване", "Гукасян отказался признать вину в организации ереванских беспорядков".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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