Студенты театрального института в Ереване потребовали отставки ректора

23 мая 2019, 02:40

Студенты Ереванского института театра и кино после избрания новым ректором Лилит Арзуманян перекрыли все входы и выходы вуза. Они потребовали провести новые выборы, на которые были бы выдвинуты альтернативные кандидаты, представляющие их интересы. Выборы прошли в рамках закона, заявила Арзуманян.

Выборы нового ректора прошли в Ереванском институте театра и кино 22 мая, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник вуза. На эту должность избрали ранее исполнявшую обязанности ректора доктора филологических наук Лилит Арзуманян, сказал он.

Арзуманян была единственным кандидатом на пост ректора института, за нее отдали голоса 14 членов Совета вуза, девять человек проголосовали против ее назначения, еще один бюллетень был признан недействительным, пояснил сотрудник института.

В Совет, по его словам, входили представители правительства, Совета правления института и студенческого совета.

Сотрудник института также рассказал, что заявки на участие в конкурсе на пост ректора также подавали проректор Армен Арутюнян и театровед Василий Геворгян. Однако они не смогли принять в нем участие, так как не имели ни одного из необходимых для кандидатов званий - народного артиста Армении, заслуженного артиста Армении, заслуженного деятеля культуры Армении или заслуженного деятеля искусства Армении, сказал он.

Студенты вуза не согласились с избранием Арзуманян, они организовали протестную акцию, заблокировав все входы и выходы в институт, и не позволили членам Совета выйти из здания, передает "Спутник Армения".

Они потребовали, чтобы Арзуманян подала в отставку, а к участию в конкурсе на должность ректора был привлечен альтернативный кандидат, представляющий интересы студентов, пишут "Новости Армения".

На должность ректора института должен претендовать не один человек, а несколько, они должны представить свои программы, с которыми бы ознакомилась не только комиссия вуза, но и все учащиеся, заявили студенты. Они также потребовали встречи с министром Араиком Арутюняном.

Арзуманян вышла к студентам и заверила их в том, что «назначенный премьером Совет из 24 человек избрал ее ректором без каких либо нарушений, все прошло в рамках закона», передает радио «Азатутюн» (перевод корреспондента "Кавказского узла").

"На должности ректора я обязуюсь поддерживать самые теплые и дружеские отношения со студентами", - заявила Арзуманян. По ее словам, она допускает возможность самоотвода, но не хочет "чтобы это произошло под чьим-либо давлением". "Да и сам этот вопрос нужно обсудить прежде с министром", - сказал она.

Двери института оставались закрытыми несколько часов, а когда протестующим заявили, что министр Араик Арутюнян согласен встретится с ними, то группа из семи студентов направились к нему.

На своей странице в Facebook министр Араик Арутюнян подтвердил, что пообщался со студентами. «Встреча прошла в конструктивной обстановке. Студенты представили свою жалобу и свои видения разрешения сложившейся ситуации. Договорились, что 24 мая я встречусь с ректором вуза Лилит Арзуманян, чтобы выслушать и ее позицию», - написал он.

Напомним, в сентябре 2018 года студенты провели акцию протеста после сообщения полиции о злоупотреблениях в Ереванском институте театра и кино. Они потребовали отставки ректора института Давида Мурадяна.