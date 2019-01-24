Вержик Хачарян и ее внучка Эмма Саакян. Фото: Светлана Кравченко для "Кавказского узла".

24 января 2019, 05:35

Чиновники предложили ждать жилье 103-летней жительнице Кубани

Долгожительница Вержик Айковна Хачарян более двух лет ждет положенную ей по закону квартиру, а пока живет у своей внучки в доме без удобств в селе Молдовка Адлерского района. В министерстве труда и социального развития Краснодарского края 103-летней женщине разъяснили, что квартиру она получит тогда, когда на эти цели будут выделены деньги из бюджета.

Как писал "Кавказский узел", Вержик Хачарян. Фото: Светлана Кравченко для "Кавказского узла".зарегистрирована в Апшеронском районе в станице Тверская, но живет у своей внучки в доме без удобств. Как вдова погибшего участника Великой Отечественной войны в октябре 2016 года Хачарян была поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилье, тогда ее номер в очереди был пятым.

Сообщение о том, что пожилая жительница Сочи несколько лет ждет положенную по закону квартиру, пришло на  смс-сервис "Кавказского узла". "Моей бабушке 103 года... Ей полагается квартира или сертификат", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

В доме нет никаких условий для проживания столь пожилого человека, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" внучка Хачарян Эмма Саакян. Она пояснила, что выделить для бабушки отдельную комнату в этом доме не получилось, так как там проживают несколько поколений ее семьи.

Она делит комнату с маленькой прапраправнучкой, а в других комнатах живут дети постарше, передает корреспондент "Кавказского узла". Все удобства - туалет и душ - расположены на улице, куда пожилому человеку спуститься сложно.

Пожилая женщина вынуждена жить в этом доме, так как другое жилье, положенное по закону, она не получила.

Заместитель главы Апшеронского района Андрей Клищенко прислал Хачарян официальный ответ, в котором говорится, что она стоит на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий по категории "члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны", но "вопрос обеспечения (пенсионерки) жильем будет рассмотрен министерством при наличии средств федерального бюджета на указанные цели" (Копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Неисполнением федерального закона "О ветеранах" "нарушаются жилищные права Хачарян", - считает не участвующий в данном споре адвокат Михаил Охрименко. В статье 23.2 "Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также по обеспечению их жильем" Федерального закона "О ветеранах", сказано, что обеспечивать жильем эту категорию граждан обязаны региональные власти, "речи о какой-то очереди для ее статуса в законе не идет", - сказал адвокат.

Он считает, что так как закон не исполняется местном уровне, Эмме Саакян от имени Хачарян и в ее интересах следует обратиться к прокурору Краснодарского края с жалобой на то, что бабушке не предоставлено жилье.

Примечание:

"Нина Курило скончалась в Сочи, не дождавшись социального жилья", "Суд в Сочи отказался разъяснять свое решение по делу Савельевых", "Ветераны в Сочи заявили об отсутствии внимания со стороны властей".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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