Автоинспекторы рапортовали об итогах рейдов на дорогах Кабардино-Балкарии

20 января 2019, 21:03

Республиканские автоинспекторы подвели итоги постпраздничных рейдов на дорогах Кабардино-Балкарии. На 10 водителей автобусов и такси в Кабардино-Балкарии составлены административные материалы за нелегитимные перевозки, а в ночь на 19 января в республике остановлены 36 машин, водители которых не имели права садиться за руль, сообщила Госавтоинспекция.

Во время рейдов, проведенных 14 и 17 января, автоинспекторы в Кабардино-Балкарии выявили 321 правонарушение, в том числе 224 нарушения, допущенных водителями автобусов, и 97 - водителями такси. Среди нарушений, в частности, технические неисправности автобусов и легковых такси и нарушения правил перевозки пассажиров, сообщила 19 января пресс-служба республиканского УГИБДД.

"За осуществление перевозок пассажиров и багажа с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей (нелегитимные перевозки) составлено 10 административных материалов. По результатам проведенных мероприятий возбуждено семь дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ГИБДД России.

Кроме того, во время рейда «Нетрезвый водитель» в ночь с 18 на 19 января автоинспекторы отстранили от управления 21 водителя без права вождения и 15 - в состоянии опьянения.

"В отношении 5 водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам ст. 264.1 УК РФ. На специализированную стоянку ГИБДД помещено 36 единиц транспортных средств", - сообщило ведомство.

Статья 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) предусматривает до двух лет лишения свободы.

Сообщение о рейде "Нетрезвый водитель" на странице паблика "ЧП/Нальчик" в Instagram собрало, по состоянию на 21.00 мск, 288 лайков комментариев.

"Хорошо было бы, если и в сёлах проверяли всех подряд... За рулём школьники сидят", - написал в комментарии turkey_shop.istanbul

"Скорее всего, уговорили водителей отказаться от медэкспертизы. Потом пишут, что водитель был пьян", - предположил пользователь as.lan9620, пояснив, что его "так же обманули [и] лишили прав".

"Взяли бы внезапно кровь и анализы у всех вплоть до начальства, и я бы посмотрел на результаты, и посмотрел бы, кто из них ездит за рулём", - предложил kudai101187.