Власти Армении расписались в бессилии насчет возвращения пленных из Азербайджана

18 января 2019, 11:56

В азербайджанских тюрьмах на сегодня находятся один житель Нагорного Карабаха, двое жителей Армении и один гражданин России, осужденный по этническому признаку, сообщила бывший омбудсмен Лариса Алавердян. У Армении нет рычагов для возвращения пленных, заявила депутат Наира Зограбян.

Вопрос возвращения пленных был поднят на заседании парламента Армении 17 января. Кандидат в председатели постоянной парламентской комиссии по правам человека и общественным вопросам, депутат фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян напомнила о резонансной ситуации с жителем Армении Кареном Казаряном, отметив, что "у государства нет серьезных рычагов для возвращения пленного".

Карен Казарян пропал в ночь на 15 июля 2018 года в селе Бердаван Тавушской области Армении. Минобороны Азербайджана заявило "о предотвращении диверсии и захвате разведчика Карена Казаряна в Газахском районе". Жители Армении трижды проводили акции протеста, требуя вернуть Казаряна домой. Они передали премьеру Николу Пашиняну письмо от родителей Казаряна, в котором поднимается проблема и двух других армянских пленных в Азербайджане - Арсена Багдасаряна и Завена Карапетяна. Пашинян 20 ноября 2018 года заявил, что идея обменять граждан Армении, попавших в азербайджанский плен, неуместна, а акции с требованием их освобождения бессмысленны. МИД Азербайджана раскритиковал его заявление, сказав, что Баку, руководствуясь конвенциями международного права, а также принципами гуманизма, "выступает с предложением об обмене заложниками", а Пашинян "нарушает свои международные обязательства".

"Излишняя огласка часто приводит к нежелательным последствиям. Опыт показывает, что проблему пленных необходимо решать без лишнего ажиотажа", - считает Наира Зограбян.

Она отметила, что информация о тех, кто пропал без вести с 1991 года, расходится. "По данным Минобороны Армении, с армянской стороны без вести пропали около 320 человек. Международный Комитет Красного Креста (МККК) приводит цифру около 400 человек, а, по данным общественной организации "Против правового произвола", число без вести пропавших доходит до 900 человек", - сказала депутат.

В Минобороны Армении заявили, что не занимаются вопросами возвращения пленных. "Есть требование Красного Креста, чтобы силовые структуры не занимались проблемой пленных", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь оборонного ведомства Арцрун Ованнисян.

Процесс возвращения пленных осложняет наличие конфликта, заявила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель программ по коммуникации ереванской делегации МККК Зара Аматуни.

Она отметила, что "для соблюдения нейтральности Красный Крест избегает называть их пленными, характеризуя их как лиц, задержанных в связи с конфликтом". По ее словам, МККК следит за соблюдением норм международного гуманитарного права в отношении задержанных лиц.

По данным ереванской делегации МККК, в Азербайджане находятся в заключении трое граждан Армении, в Нагорном Карабахе – трое граждан Азербайджана, в Армении лиц, задержанных в связи с конфликтом, нет. "Российский гражданин, осужденный в Азербайджане, не считает лицом, задержанным в связи с конфликтом", - отметила Аматуни.

Гражданин России Марат Уелданов-Галустян был задержан в Баку 9 июня 2016 года. В апреле 2017 года его приговорили к 8 годам заключения по обвинению в незаконном приобретении, производстве, хранении и распространении наркотических средств в крупном размере. Родные осужденного не признают обвинение, заявляя, что россиянина осудили за его армянское происхождение, говорится в сообщении, опубликованном 29 апреля 2017 года на странице его сестры Марианы Мирзоян в Facebook.

Аматуни рассказала также, как представители МККК посещают задержанных лиц. "Встреча представителей МККК с задержанными лицами проходит тет-а-тет, в ходе которой интересуются, в частности, условиями их содержания и оказания медпомощи. Кроме того, через МККК задержанные лица поддерживают связь с родными – передают посылки или письма. В дальнейшем, если стороны договариваются об их возвращении, МККК выступает в роли посредника", - рассказала она. - В то же время, мы понимаем, что в вопросе задержанных лиц есть политическая составляющая, которая препятствует решению проблемы в сжатые сроки".

По данным МККК, в зоне конфликта во время боевых действий 1991-1994 годов без вести пропали 4,5 тысячи человек, из них около четырех сотен жители Армении. Данные пропавших без вести МККК собирает на основании заявлений от близких родственников.

Гражданин России армянского происхождения Марат Уелданов-Галустян осужден по этническому признаку, считает глава общественной организации "Против правового произвола", первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян.

"Он дважды ездил в Баку в составе одной и той же организации. И лишь на третий раз выяснили, что он армянин. Его обвинили в хранении и распространению наркотиков по предварительному сговору с группой людей. Однако других фигурантов в деле нет. Это дело находится не в правовом пространстве, а Марат осужден только по той причине, что он армянин", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Алавердян рассказала, что к ним обратилась сестра осужденного, после чего армянская сторона попросила о содействии Красный Крест в Женеве, чтобы азербайджанские власти разрешили представителям МККК посетить его.

"Это был единственный ощутимый результат, потому что до этого его никто не посещал. Уелданов - яркий пример преследования в Азербайджане по этническим признакам", - подчеркнула бывший омбудсмен.

По ее мнению, "трудности по возвращению пленных армян связаны с неготовностью азербайджанской стороны".

Она также пояснила причину расхождения данных пропавших без вести. "Минобороны ведет учет пропавших военных и добровольцев, МККК - на основании полученных заявлений. Наша же организация учитывает также жителей Мардакертского и Шаумянского района Нагорного Карабаха, которые в 1992 году не смогли покинуть свои дома из-за старости или болезни, и о которых до сих пор нет сведений", - сказала бывший омбудсмен.

Глава МИД России Сергей Лавров 16 января на пресс-конференции заявил, что ведутся переговоры с Азербайджаном по возвращению российского гражданина. "Надеюсь, что мы сможем через диалог и опирающиеся на правовые нормы решения выйти на устраивающий всех результат и вернуть этого гражданина в Россию", - сказал он.

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