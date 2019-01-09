Власти Украины сообщили о контрабанде угля из Донбасса через ростовский порт

09 января 2019, 13:03

Затонувшее у берегов Турции судно перевозило контрабандный донбасский уголь из российского порта "Азов", заявило 7 января министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Спасенные моряки отметили, что не знают о происхождении груза и владельце корабля.

Как писал "Кавказский узел", после присоединения Крыма к России в Донецкой и Луганской областях Украины начались вооруженные столкновения между силовиками и сторонниками Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), провозгласивших свою независимость.

7 января у берегов Турции затонуло судно Volgo Balt 214, шедшее под панамским флагом. Посол Украины заявил, что из 13 членов экипажа четыре украинца погибли, тело одного украинского моряка подняли из воды, сообщило 8 января РИА "Новости".

Затонувшее 7 января судно везло уголь из российского порта "Азов" в турецкий порт "Самсун", сообщило в тот же день Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"Этот российский порт в Ростовской области часто используется для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса к портам Турции и других стран", - говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте ведомства в соцсети Facebook, перевод которого сделан "Кавказским узлом".

Также министерство отметило, что до лета 2017 года затонувшее судно "ходило под российским флагом".

Украинские моряки, которые пострадали в Черном море при кораблекрушении, не знают о происхождении угля, который перевозило судно, заявил один из членов экипажа судна Олег Геращенко. "Это мне неизвестно, это никому из нас точно не известно. Там порт очень большой, груз того же угля очень разный: есть мелкий, есть большой - он весь черный и на нем не написано, откуда он поступает в те порты", - процитировало 8 января слова Геращенко "Громадськое".

Он также подтвердил, что судно шло под флагом Панамы, однако подчеркнул, что не владеет информацией о том, кому оно принадлежит. "У нас написано Панама, мы эту информацию не узнавали, не хотели, нам не нужны эти сведения", - заявил моряк.

Еще один член экипажа затонувшего суда Павел Мильниченко также заявил в интервью изданию, что не знает о том, кому принадлежит судно. "Я не могу ничего сказать, я не знаю, мы сейчас проходим реабилитацию", - отметил он.

По данным на 12.45 мск 9 января, на сайте МИД России нет комментариев по поводу заявления Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Комментариев владельцев судна или их представителей также пока не поступало.

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