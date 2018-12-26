КПП на Военно-Грузинской дороге. Фото http://15.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7798860/

26 декабря 2018, 10:39

Ограничения введены на Военно-Грузинской дороге

Военно-Грузинская дорога закрыта сегодня для большегрузов из-за ухудшения погоды, сообщило МЧС.

По данным ведомства, проезд большегрузным автомобилям запрещен с 09.30 мск на участке Владикавказ – Ларс.

Автомобилистам рекомендуется пока воздержаться от поездок в данном направлении, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ограничения введены из-за снегопада на территории Грузии, и будут действовать до особого распоряжения, пишет со ссылкой на представителя ведомства "Интерфакс".

МЧС не информирует об очереди на границе. Однако, согласно данным веб-камеры с сайта "Верхний Ларс" на 10.30 мск, перед КПП на въезде в Грузию стоит очередь из фур, конца которой не видно из-за поворота дороги. На камере, снимающей въезд в Россию из Грузии, дорога свободна. Изображение на веб-камерах обновляется каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, отмечается в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Пропускные пункты на российско-грузинской границе работают круглосуточно, однако в периоды ухудшения погодных условий они бывают  временно закрыты, следует из справки "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В разделе "Справочник" также подготовлен справочный материал о Военно-Грузинской дороге

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском поселке Степанцминда ожидаются осадки при температуре -6 градусов, ветер скоростью 13 метров в секунду. Ночью усилятся осадки, а также ветер, скорость которого будет достигать 16 м/с. 27 декабря ожидаются слабые осадки при температуре -7, скорость ветра снизится до 8 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"Движение по трем трассам ограничено в Грузии", "Власти Грузии объявили условия перевозок по новым коридорам между Россией и Арменией", "Очередь фур на Военно-Грузинской дороге выросла до 279".

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