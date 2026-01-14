Голодовка жен военных в Ростовской области привлекла внимание Москвы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Федеральные власти отреагировали на голодовку жен военнослужащих в Ростовской области, после чего женщины прекратили акцию протеста. Другие пострадавшие от обмана застройщика пожаловались, что вынуждены арендовать жилье и выплачивать ипотеку за недостроенные дома.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря 2025 года в Ростовской области жены участников СВО объявили голодовку, чтобы добиться внимания федеральных властей к их проблеме. Женщины утверждают, что остались без жилья и с долгами по ипотеке по вине застройщика, ростовской компании "Ситистрой". Жены участников СВО также записали обращение к Путину с просьбой либо списать ипотечные кредиты, либо вернуть деньги, либо достроить дома. По словам пострадавших, обращения в региональные ведомства не дали результата, а уголовное дело не привело к возврату средств.

Расследование уголовного дела представителей компании "Ситистрой", из-за которых сотни семей остались без жилья, находится в завершающей стадии, сообщало в декабре 2025 года 161.ru со ссылкой на замначальника областного управления МВД. По данным полиции, в деле трое обвиняемых, в том числе владелец компании "Ситистрой", который находится в розыске.

Жены участников СВО, пострадавшие в результате действий стройкомпании, прекратили бессрочную голодовку, сообщила 13 января корреспонденту "Кавказского узла" одна из участниц акции, попросившая не публиковать ее имя.

С нами связались и сказали, что вопрос под их контролем

«Мы требовали внимания федеральных властей, они с нами связались и сказали, что вопрос под их контролем. Призвали нас прекратить голодовку и ждать решения», - кратко рассказала она, воздержавшись от подробностей. Остальные участницы голодовки отказались от комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Главное требование пострадавших к властям – найти другого застройщика, который закончит строительство домов, сказала корреспонденту "Кавказского узла" не участвовавшая в голодовке Алена Равцова.

"Мы хотим от властей конкретных действий, а не формальных отписок. Идеальный вариант - найти нового ответственного застройщика, который достроит наши дома под контролем региональных властей. Возврат средств нас не устроит, потому что за эти деньги мы уже не купим ничего, цены выросли. Разрыв договора тоже не решение, мы останемся с долгом перед Сбербанком и без жилья. Нам нужно, чтобы государство взяло ситуацию под контроль, заморозило наши ипотечные платежи на время разбирательства и организовало завершение строительства. Мы готовы ждать, готовы доплачивать, если нужно, но не можем одновременно платить ипотеку 40 тысяч в месяц, снимать жилье и при этом жить в неизвестности", - отметила она.

Женщина пояснила, что одна растит двух детей, один из которых с ограниченными возможностями. "В 2024 году я решила взять в Сбербанке семейную ипотеку по льготной программе на сумму 6 миллионов рублей с минимальной процентной ставкой 6%. Застройщик ООО "Ситистрой" был аккредитован в Сбербанке России. Банк рекомендовал его как надёжного застройщика и перевел им 90 процентов суммы, около 5 миллионов рублей. И так со всех семей, которые получили ипотеку. Но стройка остановилась в октябре 2024 года. Я и мои дети фактически остались на улице и без дома, о котором мы столько мечтали", - рассказала Алена Равцова.

65 тысяч только на крышу над головой

Она отметила, что вынуждена жить в съемной квартире и платить 25 тысяч рублей за аренду жилья плюс 40 тысяч рублей по ипотеке. "Это 65 тысяч только на крышу над головой, при том, что мой доход как матери-одиночки с двумя детьми-инвалидами ограничен. Я работаю удаленно, большая часть заработка уходит на жилье и лечение детей. Младшему ребенку нужны регулярные процедуры, специальное питание, медикаменты, все это деньги. Мы рассчитывали, что к концу 2024 года переедем в свой дом, дети будут жить в нормальных условиях, а я перестану выбрасывать деньги на аренду. Вместо этого мы платим за несуществующий дом, снимаем жилье и не знаем, что будет дальше. Съемная квартира маленькая, дети не могут нормально заниматься, у них нет своего пространства. Это не жизнь, это выживание", - пожаловалась она.

Другая пострадавшая, Алина Вобер, призналась, что мечта о доме обернулась "настоящим кошмаром". "Признают проблему, заводят дело, признают нас потерпевшими, но реальных действий ноль. "Ситистрой" продолжает водить всех за нос, обещает возобновить работы, но ничего не делает. Писали в администрацию президента России, получили ответ, что вопрос передан местным властям, но там и так знают о проблеме и ничего не могут сделать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Я не знаю, сколько еще смогу тянуть - снимать жилье, оплачивать ипотеку

По ее словам, банки отказываются замораживать платежи. «Обращались в Банк России с просьбой заморозить ипотечные платежи, но отказали, сказали, якобы это не их компетенция. Сбербанк тоже разводит руками, говорит, что они не могут изменить условия договора в одностороннем порядке. И в такой ситуации оказались примерно 700 семей. Я не знаю, сколько еще смогу тянуть - снимать жилье, оплачивать ипотеку, растить детей в одиночку, сил уже нет. И надежды тоже», - посетовала женщина.

Пострадавшая от «Ситистроя» Наталия Кружилина сама достроила дом, чтобы избежать повышения процентной ставки ипотеки. «Мы сами достроили дом, мы спешили, чтобы предоставить банку [сведения о том], что мы достроили дом, чтобы у нас не было штрафных санкций, увеличения ставок. Но получили экспертизу, что дом под снос, потому что фундамент не соответствует строительным нормам, использованы дешевые, некачественные материалы, а размеры и глубина наполовину сужены. Четыре миллиона 300 тысяч рублей просто на ветер. Дом стоит, но его надо снести, а выплаты по ипотеке не замораживают», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Другая пострадавшая Елена Кравцова тоже продолжает платить ипотеку, хотя на ее участке стоит только фундамент. «Я не одна такая. Большинство только с фундаментом, стен нет, крыши нет. Сами не стали достраивать, потому что компания говорила, что все стройматериалы должны мы сами покупать, рабочих нанимать, а они потом просто подпишут акты и мы разойдемся без претензий. У них эта схема слаженно работала многие годы, они обманули таким образом более 700 семей», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кравцова не участвовала в голодовке, но поддерживает требование к властям оказать помощь обманутым гражданам. «Мы требуем оказать нам помощь, посодействовать, чтобы банки, которые все государственные, заморозили все ипотеки, пока идут суды. А когда будет доказана вина компании, пусть она и выплачивает все наши ипотеки. Или другой вариант. Пусть государство посодействует, чтобы наши дома достроили, пусть без ремонта и внутренней отделки, просто коробка. Все остальное мы сами сделаем», - сказала она.