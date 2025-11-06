Слова Межиева об иудеях показали отсутствие политической культуры

Высказывания Межиева об иудеях отражают настроения части мусульманского общества на фоне конфликта на Ближнем Востоке, однако для муфтия региона подобные слова недопустимы. При этом опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились, что для муфтия Чечни будут какие-либо последствия.

Как писал "Кавказский узел", главный раввин России Берл Лазар 30 октября призвал ведущих представителей ислама отмежеваться от антисемитских высказываний муфтия Чечни Салаха Межиева, который назвал иудеев "врагами Аллаха". Чеченское информагентство после заявления раввина удалило из своей публикации этот фрагмент речи Межиева. Слова, которыми возмущен главный раввин России Берл Лазар, были неправильно переведены с чеченского языка и опубликованы в сети "украинскими сатанистами"*, заявил Межиев 31 октября. Эти объяснения не устроили Федерацию еврейских общин России. Перевод слов Межиева об иудеях, на который опирался главный раввин России, полностью корректен, а попытка отрицать эти высказывания после удаления заметки смешна и нелепа, указал блогер Тумсо Абдурахманов*.

В течение нескольких часов после публикации Берла Лазара, когда многие российские СМИ процитировали слова Межиева со ссылкой на сайт чеченского информагентства, сообщение "Грозный-Информ" было отредактировано. Из заметки исчезли именно те высказывания Межиева, которые цитировали журналисты: "Издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм", а также утверждение о том, что "источником идей иудеев является сатанизм". Первоначальный вариант публикации от 25 октября, содержащий все эти слова, сохранился на сайте новостного агрегатора "БеzФормата" и в виде сохраненной копии страницы "Грозный-Информ" в веб-архиве.

Глава исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский считает, что факт редактирования новости и удаления видеоролика после заявления Берла Лазара не является косвенным подтверждением провокационности этих высказываний.

"Это не очень удачная попытка избежать обострения. Как и последующее разъяснение про сионистов и атеистов", - отметил он.

По его словам, трудно понять всё высказывание, не зная контекста.

"Скорее всего, в понимании Межиева есть какие-то взаимосвязанные категории врагов - сатанисты, сионисты, атеисты, иудеи, Запад - и он не считает нужным их особенно различать. Не уверен также, что он готов серьезно обсуждать разные смыслы различия евреев и иудеев", - пояснил Верховский.

Он указал, что такие высказывания способствуют некой напряжённости. "Но вряд ли муфтий имел в виду атаковать (словесно) признанные государством религиозные объединения иудеев", - резюмировал Верховский.

Раз речь идет о прямом противостоянии Израиля и палестинцев, то это настраивает очень многих мусульман, особенно людей эмоциональных, на осуждение не просто Израиля, а переносит осуждение и на евреев вообще

Член Совета Адама Смита, политолог Сергей Бойко в свою очередь считает, что слова муфтия Чечни Межиева об иудеях могли быть расценены как разжигание межнациональной розни.

«А редактирование и удаление ролика — это прямое и явное признание провокационности заявлений муфтия Чечни. Думаю, это заявление - отражение радикализации части исламской общины в Чечне и на Северном Кавказе в целом на фоне бурных событий на Ближнем Востоке", отметил Бойко.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Такого рода заявлениям способствует ситуация на Ближнем Востоке, считает профессор ВШЭ, доктор юридических наук и исламовед Леонид Сюкияйнен.

"О каком-то заговоре, конечно, говорить не стоит. Заговор - это значит что есть какая-то специальная линия, организация, программа, которая что-то продвигает. Я думаю, что не стоит использовать термин "заговор". Но могу себе представить, что подобные настроения сейчас могут проявляться. Достаточно посмотреть, что делается в Газе. Раз речь идет о прямом противостоянии Израиля и палестинцев, то это настраивает очень многих мусульман, особенно людей эмоциональных, на осуждение не просто Израиля, а переносит осуждение и на евреев вообще",- сказал он.

В то же время, по словам профессора, когда такие заявления делает духовный руководитель какого-то региона, это неприемлемо.

"Видимо, человеку не хватает политической культуры. При этом, вряд ли это какая-то идеологическая позиция. Но видимо, он отражает все-таки некоторые настроения, которые есть. Но мало ли какие настроения есть в обществе, ведь в обществе имеются и антиисламские настроения. Могут использовать, например, что совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации принимает фетвы с обоснованием многоженства или запретом межрелигиозных браков. Однако это не значит, что настроения должны отражаться в позициях людей ответственных, выступления которых воспринимаются как позиция целой конфессии, целой религиозной группы. Это политики, духовные лидеры, журналисты», - пояснил Сюкияйнен.

Совет улемов Духовного управления мусульман России 19 декабря издал фетву, из которой следует, что многоженство у мужчин-мусульман в России допустимо, мусульманин может состоять в религиозном браке с четырьмя женщинами при справедливом и равноправном отношении ко всем женам. 23 декабря Генпрокуратура внесла представление председателю Духовного управления мусульман России о необходимости устранить нарушения закона в связи с фетвой о допустимости многоженства. Сославшись на это, а также на реакцию общественности, ДУМ отозвал фетву.

Адвокат Тимофей Широков заявил, что рассматривать высказывание Межиева с точки зрения соответствия закону или нет, зависит во многом от административных ресурсов.

"Это по принципу: закон, что дышло... Это также как сейчас по поводу фетвы о многожёнстве. Прокуратура вынесла предостережение. Хотя фетва — это внутреннее дело исламской общины, так как она с точки зрения гражданского закона не порождает никаких правовых последствий. То есть всё зависит как это будут оценивать представители власти», - сказал он.

По словам адвоката, даже при проведении официальных экспертиз их результат может зависеть от предварительных установок.

"Мотивированный определенным образом одной стороной эксперт скажет, что тут вообще жесткий экстремизм. А мотивированный с другой стороны эксперт скажет, что эти заявления надо трактовать в религиозном и историческом контексте и в нём нет никакого прямого призыва к какому-то насилию", - пояснил Широков.

Вряд ли Кадыров его отдаст

По его мнению, Межиева вполне может поддерживать руководство Чечни.

"И административный ресурс у него есть, он же человек Кадырова. Вряд ли Кадыров его отдаст. Сам Межиев может сослаться на аяты Корана и хадисы, что это он не от себя говорил. А цитировал как полемические высказывания", - сказал Широков.

Салах Межиев стал муфтием Чечни в 2014 году, сменив на этом посту Султана Мирзаева - тот был объявлен Кадыровым пожизненным муфтием республики, но внезапно оставил должность. До своего назначения Межиев был заместителем муфтия. В декабре 2019 года Межиев был повторно избран муфтием Чечни, а 21 сентября 2025 года - в очередной раз переизбран. В этот же день Координационный центр мусульман Северного Кавказа, который с сентября 2024 года возглавляет Межиев, наградил Рамзана Кадырова орденом "Защитник Сунны".

Координационный центр мусульман Северного Кавказа выполняет преимущественно символические функции, но то, что его возглавил глава ДУМ Чечни, стало результатом лоббистских усилий Кадырова, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи и исламоведы.

