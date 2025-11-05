×

Кавказский узел

02:28, 5 ноября 2025

Тумсо* высмеял оправдания Межиева перед Берлом Лазаром

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Перевод слов муфтия Чечни Салаха Межиева об иудеях, на который опирался главный раввин России, полностью корректен, а попытка отрицать эти высказывания после удаления заметки с сайта официального "рупора" смешна и нелепа, указал блогер. 

Как писал "Кавказский узел", главный раввин России Берл Лазар 30 октября призвал ведущих представителей ислама отмежеваться от антисемитских высказываний муфтия Чечни Салаха Межиева, который назвал иудеев "врагами Аллаха". Чеченское информагентство после заявления раввина удалило из своей публикации этот фрагмент речи Межиева. Слова, которыми возмущен главный раввин России Берл Лазар, были неправильно переведены с чеченского языка и опубликованы в сети "украинскими сатанистами"*, заявил Межиев 31 октября. Эти объяснения не устроили Федерацию еврейских общин России. 

В течение нескольких часов после публикации Берла Лазара, когда многие российские СМИ процитировали слова Межиева со ссылкой на сайт чеченского информагентства, сообщение "Грозный-информ" было отредактировано. Из заметки исчезли именно те высказывания Межиева, которые цитировали журналисты: "Издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм", а также утверждение о том, что "источником идей иудеев является сатанизм". Первоначальный вариант публикации от 25 октября, содержащий все эти слова, сохранился на сайте новостного агрегатора "БеzФормата" и в виде сохраненной копии страницы "Грозный-Информ" в веб-архиве.

Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов* посвятил обмену претензиями между муфтием Чечни и главным раввином России очередное видео на своем YouTube-канале 3 ноября. Он раскритиковал реакцию Салаха Межиева на претензии со стороны Берла Лазара и привел дословный перевод слов Межиева, прозвучавших в ток-шоу: “в этом мире есть установка от врагов Господа - евреев, они породили течение атеистов”. 

Суть объяснений Межиева относительно якобы неправильного перевода его слов сводится к тому, что понять подлинный смысл высказывания мог только носитель чеченского языка, напомнил блогер. 

“Опровергну это: чеченцы поняли его слова ровно так, как он их сказал. Ровно так, как их понял Берл Лазар, и ровно так, как их перевели. Из его слов на чеченском языке не один носитель языка не сделает вывод, что речь идет о каких-то сионистах, террористах или нацистах. Он четко говорит на чеченском слово “жуьгти”, которое переводится как “евреи” и никак иначе. Это слово нельзя перевести ни как “сионисты”, ни как “террористы”, оно переводится только как “евреи” либо “иудеи”, - пояснил Тумсо*. 

Абдурахманов* также высмеял ссылку Межиева на “украинских сатанистов”**, которые, по версии муфтия, сделали некорректный перевод его слов и опубликовали его в сети. “Самое смешное, что Берл Лазар в своем заявлении опирался на официальный перевод официального кадыровского рупора, информационное агентство “Грозный-Информ”. За этот перевод на самом деле к ним нет никаких претензий, они сделали правильный перевод”, - отметил он. 

Пояснения муфтия Абдурахманов* назвал трусливыми, а действия чеченских чиновников, которые распорядились просто отредактировать заметку и "сделать вид, что этого не было" - нелепыми и неразумными. 

“Собственную пропаганду подчистив, спрятав перевод, боится ответить за свои слова (...) Скажи что-то другое: скажи, например, что да, был некорректный перевод, мы там кого-то уволили, - но не говори, что атеисты или укросатанисты** написали. Вы подтерли собственный перевод и к Берлу Лазару у вас претензий быть не должно. Вы сами дали перевод, на который опирался Берл Лазар, - и правильно делал. (...) Теперь попытайтесь как-то выехать из этой ситуации: скажите, что это с помощью ИИ созданные скрины, а на самом деле этого не было”, - заключил он.

Салах Межиев стал муфтием Чечни в 2014 году, сменив на этом посту Султана Мирзаева - тот был объявлен Кадыровым пожизненным муфтием республики, но внезапно оставил должность. До своего назначения Межиев был заместителем муфтия. В декабре 2019 года Межиев был повторно избран муфтием Чечни, а 21 сентября 2025 года - в очередной раз переизбран. В этот же день Координационный центр мусульман Северного Кавказа, который с сентября 2024 года возглавляет Межиев, наградил Рамзана Кадырова орденом "Защитник Сунны".

Координационный центр мусульман Северного Кавказа выполняет преимущественно символические функции, но то, что его возглавил глава ДУМ Чечни, стало результатом лоббистских усилий Кадырова, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи и исламоведы.

* внесены в реестр иноагентов

** Верховный суд РФ признал "Международное движение сатанизма" экстремистским и запретил его деятельность

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Автор: "Кавказский узел"

