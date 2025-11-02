×

22:36, 2 ноября 2025

ФЕОР сочла уместными извинения Межиева за его слова об иудеях

Борух Горин (слева) и Салах Межиев. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://t.me/boruchgorin, https://t.me/dumchr/6858

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Объяснение муфтия Чечни касательно его слов об иудеях не устраивает Федерацию еврейских общин России. Простые извинения выглядели бы более убедительно, чем ссылки на неправильный перевод, заявил руководитель департамента общественных связей федерации Борух Горин.

Как писал "Кавказский узел", главный раввин России Берл Лазар 30 октября призвал ведущих представителей ислама отмежеваться от антисемитских высказываний муфтия Чечни Салаха Межиева, который назвал иудеев "врагами Аллаха". Чеченское информагентство после заявления раввина удалило из своей публикации этот фрагмент речи Межиева. Слова, которыми возмущен главный раввин России Берл Лазар, были неправильно переведены с чеченского языка и опубликованы в сети "украинскими сатанистами"*, заявил 31 октября муфтий Чечни Салах Межиев. 

В течение нескольких часов после публикации Берла Лазара, когда многие российские СМИ процитировали слова Межиева со ссылкой на сайт чеченского информагентства, сообщение "Грозный-информ" было отредактировано. Из заметки исчезли именно те высказывания Межиева, которые цитировали журналисты: "Издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм", а также утверждение о том, что "источником идей иудеев является сатанизм". Первоначальный вариант публикации от 25 октября, содержащий все эти слова, сохранился на сайте новостного агрегатора "БеzФормата" и в виде сохраненной копии страницы "Грозный-Информ" в веб-архиве.

Федерацию еврейских общин России не устраивает объяснение муфтия Чечни касательно его слов об иудеях, заявил руководитель департамента общественных связей федерации Борух Горин.

"Межиев заявил, что главный раввин России необоснованно обвинил его в антисемитизме на основании неверного перевода, но дело в том, что перевод этот был опубликован на сайте государственного информационного агентства Чечни "Грозный-Информ" и пропал оттуда вместе с видеороликом упомянутого ток-шоу только после публикации в СМИ заявления главного раввина России, которого Межиев упрекнул в использовании якобы непроверенных источников информации", — процитировал слова Горина "Коммерсант".

По мнению Горина, простые извинения в такой ситуации выглядели бы более убедительно, чем ссылки на якобы неправильный перевод.

"Тем более что точного перевода своих слов об иудеях до сих пор господин Межиев не привел", — добавил господин Горин.

Салах Межиев стал муфтием Чечни в 2014 году, сменив на этом посту Султана Мирзаева - тот был объявлен Кадыровым пожизненным муфтием республики, но внезапно оставил должность. До своего назначения Межиев был заместителем муфтия. В декабре 2019 года Межиев был повторно избран муфтием Чечни, а 21 сентября 2025 года - в очередной раз переизбран. В этот же день Координационный центр мусульман Северного Кавказа, который с сентября 2024 года возглавляет Межиев, наградил Рамзана Кадырова орденом "Защитник Сунны".

Координационный центр мусульман Северного Кавказа выполняет преимущественно символические функции, но то, что его возглавил глава ДУМ Чечни, стало результатом лоббистских усилий Кадырова, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи и исламоведы.

Напомним, практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова вышла за пределы Чечни и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". В самой Чечне жители регулярно публично извиняются за различные проступки и критику властей. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* Верховный суд РФ признал "Международное движение сатанизма" экстремистским и запретил его деятельность.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

