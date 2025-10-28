×

09:15, 28 октября 2025

230 тонн песка с мазутом вывезено с пляжей в хутор Воскресенский

Самосвал с песком на площадке в Воскресенском. Фото: оперштаб Кубани https://t.me/opershtab23/14346

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За три дня на площадку временного хранения в анапском хуторе Воскресенском вывезено 230 тонн загрязненного мазутом грунта, собранного на побережье.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября волонтеры обнаружили выбросы мазута в Анапе и Темрюкском районе. Экоактивисты начали уборку выбросов мазута, а власти привлекли к работам сотрудников местных администраций. 27 октября около Тамани были найдены незначительные выбросы мазута.

23 октября власти Кубани объявили, что пятно мазута массой до 900 тонн движется в Черном море к берегам Анапы и Темрюкского района. Было начато восстановление защитных валов на побережье и рвов перед ними. За четыре дня, с 22 по 26 октября, в Анапе был возведен 14-километровый защитный вал вдоль основных пляжей.

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps
18:12 28.05.2025
Масштабы загрязнения Юга России мазутом
Разлив мазута в Керченском проливе в конце 2024 года привел к масштабному загрязнению прибрежных территорий и водных ресурсов на Юге России. В Краснодарском крае мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе от поселка Веселовка до станицы Благовещенская и на побережье Азовского моря в Славянском районе.

С 25 по 27 октября на площадку временного накопления в анапском хуторе Воскресенском вывезено 230 тонн загрязненного мазутом грунта, отчитался в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

24 октября выбросы мазута были найдены в станице Благовещенской около пансионата «Малахит» и гостиницы «Жара», на Бугазской косе, между селом Витязево и станицей Благовещенской в Анапе, а также в районе пляжа «Альбатрос» поселка Веселовка Темрюкского района. 25 октября "небольшие фрагменты мазута" были найдены на Бугазской косе и между Витязево и Благовещенской, сообщили власти.

"Очистка этих территорий завершена. На площадку временного накопления вывезли 230 тонн загрязненного нефтепродуктами песка. К работам привлекали около 500 человек – это сотрудники МЧС России, представители администраций муниципалитетов, сотрудники «Кубань-СПАС», добровольцы", - говорится в публикации.

Напомним, в 2024 году вывоз загрязненного грунта в Воскресенский вызвал протесты местных жителей. 24 декабря они заблокировали дорогу. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, заявили жители. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.

К 1 марта с площадки был вывезен наиболее загрязненный мазутом грунт. Песок хранится вблизи от домов, школы и детсада, указали жители хутора и призвали ускорить вывоз. 30 мая они потребовали встречи с мэром Анапы, а в следующем обращении призвали в короткие сроки вывезти песок.

Вывезти весь песок с площадки временного хранения в Воскресенском власти обещали еще к 1 апреля. Однако этот срок был перенесен сначала на 15 апреля, затем на конец мая, а потом - до середины июля.

24 июля власти сообщили, что на площадке остается 5000 тонн песка, и обозначили срок вывоза в полторы недели, подчеркнув, что полигон будет использоваться до конца очистки побережья как площадка временного хранения свежесобранных выбросов.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

