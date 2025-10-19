×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
07:44, 19 октября 2025

Пользователи Telegram поспорили о мотивах убийства Абакарова

Абакар Абакаров. Кадр видео YouTube-канала "Утро Дагестан" от 3 октября, https://www.youtube.com/shorts/H24FBbco_7A

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абакар Абакаров, находившийся в розыске по делу об антиизраильских беспорядках в Махачкале, убит в Турции из-за своих призывов к протестным акциям в Дагестане, предположили некоторые пользователи Telegram. Авторы других комментариев не исключили, что за убийством стоят спецслужбы Израиля.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября стало известно, что в Турции убит уроженец Дагестана Абакар Абакаров, которого российские следователи считают организатором беспорядков в аэропорту Махачкалы. 18 октября стало известно, что тело Абакарова выдали родным. В тот же день его похоронили в Стамбуле.

Абакар Абакаров в ноябре 2023 года был объявлен в России в розыск. Следствие назвало его одним из трех организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы наряду с политиком Ильей Пономаревым (включен в реестр иностранных агентов) и проповедником Исраилом Ахмеднабиевым (известен также как Абу Умар Саситлинский). По версии следователей, именно они опубликовали "недостоверные сведения" о прибытии рейса из Тель-Авива с гражданами Израиля и тем тем самым организовали беспорядки. В июле дела всех троих поступили в Верховный суд Дагестана для заочного рассмотрения.

Информация о смерти Абакара Абакарова, опубликованная 18 октября в телеграм-канале "ЧП Кавказ" (247 тысяч подписчиков), набрала к 07.40 мск 19 октября 911 комментариев. 

Публикация проиллюстрирована прижизненным портретом Абакарова и посмертным фото. Авторы части комментариев поспорили о том, допустимо ли публиковать фотографию тела Абакарова. Многие пользователи указали, что это неприемлемо.

На фотографиях, размещенных Telegram-каналами, на лице погибшего виден большой порез над глазом. По данным источников, других видимых травм на теле нет.

Беспорядки в Махачкале. Октябрь 2023 г. Фото: https://xakac.info/
13:48 25.08.2025
Подробности дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы указали на показательный характер приговоров
Ужесточение обвинений уже осужденным участникам беспорядков в аэропорту столицы Дагестана и жесткий характер самих приговоров подчеркнули намерения властей предотвратить такие массовые выступления в будущем.

Авторы многих других комментариев связали смерть Абакарова с попытками организовать массовые акции. "В конце этого месяца он хотел организовать акцию в поддержку аэропортовским, стопудово по этому поводу его убрали", - полагает a.m.m. "Чтобы создать вторую партию сидящих и получивших больше срока "аэропортовских"?" - поинтересовался Умар.

Тогда a.m.m. задал вопрос, почему участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы "дали такие сроки", на что Умар ответил: "За глупость, за невежество, за безрассудство! За уподобление слабым людям, удел которых митинговать, ходить с транспарантами, организовывать никчемные и пустые акции".

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности, к 18 июля 2025 года суды вынесли 28 приговоров 135 обвиняемым по уголовным делам о беспорядках.

Некоторые пользователи считают, что Абакарова "покарали" израильские спецслужбы, а также называли его "провокатором" и "агентом западных спецслужб". "Заказали, скорее всего", - написал Med. Пользователь R, отвечая на его комментарий, предположил: "Родственник чей-то тоже мог сделать, но турки, наверно, расследуют".

"Смуту наводил, вот и поплатился", - высказал мнение Zakat. "Убили, значит боялись", - предположил 35714. "На одного провокатора меньше стало", - прокомментировал Тарлан 88888888.

"Западные спецслужбы руками провокаторов пытаются расшатать страну изнутри. Одним из таких проплаченных провокаторов был Абакар Абакаров", - написал Zухра. "Абакарова уже похоронили, оставь ты человека уже", - ответил на это Хан 05.

На видео от 3 октября в YouTube-канале "Утро Дагестан" (36 тысяч подписчиков), Абакаров призывал во вторую годовщину антиизраильской акции в Дагестане выйти на протестную акцию. 8 августа на другом видео Абакаров призвал заблокировать трассы "по всей Махачкале" в знак протеста против отключений электричества. Власти Махачкалы в ответ пригрозили уголовным преследованием тем, кто выйдет на акцию. В июле в соцсетях был опубликован призыв к несанкционированной акции протеста в Махачкале. Некоторые пользователи соцсетей тогда предположили, что публикация инициирована Абакаровым.

Некоторые читатели телеграм-канала "Блог Дагестана / Новости" (240 тысяч подписчиков), где также опубликована фотография тела Абакарова, задались вопросом, зачем распространять такие фотографии. Всего публикация о его смерти набрала к 07.40 мск 125 комментариев.

Некоторые пользователи предположили, что из-за Абакарова многие жители Дагестана подверглись уголовному преследованию. "Это тот, из-за кого посадили столько наших недалеких ребят? Если да, то не пойму, чё вы ему так сочувствуете?" - поинтересовался Ahmed.

"Реально, из-за него суета же у нас в Каспии была", - написал и Турпал Абдулкеримов. "Много кто с его подачи пошел туда. Сам сидел в Турции, а других призывал к митингам и т.д. Против власти хотел пойти", - написал A B.

"Во время кипиша с аэропортом агитировал людей на митинг... Ну это поверхностное, там есть что-то другое... Чего мы не знаем", - предположил 999.

Напомним, многие обвиняемые по "аэропортовскому делу" заявляли, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках. При этом некоторые обвинительные приговоры были вынесены вопреки показаниям свидетелей. Так, в январе сотрудники полиции не смогли опознать в суде двух обвиняемых - Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева.

Сами Чиргилаев и Гаджиев утверждали, что пошли в аэропорт из любопытства, чтобы посмотреть, что там происходит. Они сообщили адвокату, что их избивали для принуждения к самооговору. Несмотря на это, суд приговорил их к длительным срокам в колонии, апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

