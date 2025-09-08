Гражданин Азербайджана задержан на Ставрополье по делу о теракте
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Силовики задержали гражданина Азербайджана по делу о подготовке теракта. По версии ФСБ, он по заданию украинской террористической организации готовил теракты в ряде зданий в Ессентуках и Ставрополе.
Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае гражданина Азербайджана за подготовку терактов, сообщило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, мужчина по собственной инициативе вступил в состав запрещенной на территории РФ украинской террористической организации и по ее заданию "провел детальную разведку ряда объектов предполагаемых для совершения диверсионно-террористических актов, в частности административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в городах Ессентуки и Ставрополе", -сообщили в ЦОС.
По данным ФСБ, он приобрел необходимые для изготовления самодельных взрывных устройств компоненты и поражающие элементы, разместив их в тайнике, и в дальнейшем намеревался, используя знания и навыки, приобретенные в период службы в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана, собрать несколько взрывных устройств для терактов.
В ходе следственных действий у него изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие сведения, изобличающие его противоправную деятельность в интересах украинской террористической организации, передает агентство.
Расследуется дело о приготовлении к теракту (статьи 30 и 205 УК РФ).
На сайте ФСБ к 9.56 мск информация об этом не опубликована.
Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".
28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.
Отметим, что 3 сентября президенты России и Азербайджана встретились в Пекине и пожали друг другу руки, но от беседы воздержались.
Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".
