ФСБ обнародовала видео с задержанным на Ставрополье азербайджанцем

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На кадрах молодой мужчина, назвавшийся после задержания уроженцем Мингечаура, клянется в верности некоему "национальному освободительному батальону".

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром стало известно, что силовики на Ставрополье задержали гражданина Азербайджана по делу о подготовке теракта. По версии ФСБ, он по заданию украинской террористической организации готовил теракты в Ессентуках и Ставрополе, планируя использовать опыт, полученный на службе в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана.

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео с задержанным в Ставропольском крае гражданином Азербайджана, которого силовики назвали "иностранным специалистом на службе ВСУ". Запись продолжительностью в почти пять минут содержит кадры задержания молодого человека, его допроса, а также кадры "присяги", которую он якобы дал украинскому вооруженному подразделению.

На записи видно, что молодого мужчину задержали на улице не менее девяти силовиков в гражданской одежде, некоторые из них были в масках. На вопрос: “За что задержан?” молодой человек ничего не отвечает. Лицо задержанного на записи скрыто. Затем на видео демонстрируется, как силовики приходят с обыском в жилой дом и выпиливают дверь в квартире.

“Я гражданин Азербайджанской республики, родился в городе Мингечаур, приехал в 2025 году в город Ставрополь в целях заработков и в то же время познакомился с представителем террористических организаций Украины. Чтобы доказать ему свою верность, я записал присягу”, - говорит задержанный перед камерой.

В запись вмонтированы кадры “присяги”, о которой идет речь. “Я добровольно вступаю в ряды Национального освободительного батальона Украины, празднично бОжусь, что буду честно воевать всеми имущимися у меня возможностями”, - говорит мужчина на видео (дословно - прим. “Кавказского узла”).

В составе Вооруженных сил Украины нет подразделения с таким названием, в открытых источниках такое наименование до сегодняшнего дня не встречалось. В едином списке террористических организаций на сайте ФСБ, обновленном 4 августа 2025 года, также не значится ни "Национальный освободительный батальон", ни "освободительный батальон", ни какой-либо еще батальон с похожим названием.

Далее вновь демонстрируется запись с признательными показаниями задержанного. “И произвел разведку государственных объектов Росс… Ставропольского края. В дальнейшем я покупал компоненты для самодельной взрывчатки, после этого мы хотели совершить террористические акты в Ставропольском крае”, - говорит он.

Из диалога задержанного с силовиком следует, что мужчина действовал по указаниям некоего Олега, покупая компоненты для взрывчатки на рынке в Ессентуках. Приобретенные компоненты он спрятал в тайнике вблизи подсолнечного поля. Далее на видео демонстрируется, как силовики привозят задержанного к полю, где он демонстрирует им тайник. Среди изъятых предметов есть коробка болтов, шнур, герметик, клейкая лента и другие предметы.

В конце сюжета демонстрируются кадры, снятые в Ессентукском городском суде, куда доставляют задержанного. Судья зачитала постановление: поместить подозреваемого под стражу на два месяца до 5 ноября 2025 года.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.