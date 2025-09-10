×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
20:29, 10 сентября 2025

Сообщение о задержании азербайджанца на Ставрополье связано с кризисом в отношениях Москвы и Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обнародование информации о задержанном по делу о подготовке теракта на Ставрополье гражданине Азербайджана стало возможным на фоне взаимных претензий Москвы и Баку, считают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября  стало известно, что силовики на Ставрополье задержали гражданина Азербайджана по делу о подготовке теракта. По версии ФСБ, он по заданию украинской террористической организации готовил теракты в Ессентуках и Ставрополе, планируя использовать опыт, полученный на службе в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана.  На обнародованной силовиками записи, молодой мужчина, назвавшийся уроженцем Мингечаура, клянется в верности некоему "национальному освободительному батальону". 

Полковник МВД в отставке Амир Колов уверен, что публикация информации о том, что силовики на Ставрополье задержали гражданина Азербайджана по делу о подготовке теракта – результат напряженных отношений между Москвой и Баку.

«Однозначно осложнение политических отношений между Россией и Азербайджаном главном образом отражается на обнародовании подобной информации. То,  что Азербайджан ведет открыто враждебную к России политику на международной арене повлечет за собой выявление или огласку еще немало подобных случаев», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, сложно сказать, стал ли задержанный жертвой политических игр."Но характеристика самой личности, прошедшей подготовку спецподразделениях, и его не совсем мотивированное нахождение на территории России склоняет меня к версии, что сотрудники ФСБ России отработали эту операцию эффективно», - отметил он.

Признание задержанного на опубликованных ФСБ видеокадрах – не является доказательством его вины, уверен полковник.

«Что касается признания самого задержанного лица, то я считаю, что это не показатель его вины, так как сегодня в России в причастности к преступной деятельности может быть вынуждено под пытками любое лицо. В этом мы убедились на примере дагестанского журналиста и блогера, семидесятилетнего Рамазана Рабаданова, которого задержали, по нашему мнению, по заказу заинтересованных лиц и пытали в застенках силовых подразделений до тех пор, пока не признался в том, что он расхаживал в центре Махачкалы с гранатой и боевым пистолетом в кармане», - напомнил он.

Спортивный комментатор, активист и блогер Рамазан Рабаданов, который выступал в защиту обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту, был задержан 6 ноября 2024 года на улице в Махачкале. По словам Рабаданова, к нему подошли и подложили ему в куртку гранату. Рабаданов был арестован на два месяца, 3 января суд в Махачкале изменил ему меру пресечения на домашний арест. Активисты указали на политический характер преследования Рамазана Рабаданова. Суд оставил без внимания доводы защиты Рабаданова, в том числе сообщение о его избиении силовиками. Во время задержания полицейскими в Махачкале Рабаданов получил повреждение шейных позвонков, сообщил председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. Суд приговорил его к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно.

В период информационной войны никакие версии доверия не вызывают, считает председатель краевого Союза журналистов Василий Балдицын.

«Прямых нестыковок в версии ФСБ я не вижу. Все, действительно, могло быть так, как представлено в официальной версии. А может и не быть таковым. Никто точно этого знать не может», - сказал он  корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отмечает, что поведение гражданина Азербайджана не типично для мигранта.

«Поведение для приехавшего на заработки вполне реально, но не типично. Я не исключаю такое поведение. Человек приехал за деньгами и если кто-то ему предложит деньги более легкие, скажем так, то почему бы не согласиться. Тем более что прибывший явно не относится к интеллектуальной элите своей страны", - указал он.

Нет сомнений, что публикация подобной информации стала результатом сложных отношений Москвы и Баку.  

"Да, это результат осложнений Баку и Москвы. Отношения напряжены и в принципе любой эпизод, особенно криминального толка, льет воду на чью-то мельницу. Это делают и в Азербайджане, и в России. С другой стороны, более пристальное внимание к выходцам Азербайджана, скажем так, назрело", - сказал он.  

Ставропольский журналист, пожелавший остаться неназванным, согласен с мнением Балдицына.

«Если бы отношения Москвы и Баку были на уровне начала 2024 года, то таких сообщений мы бы не увидели. Но за последнее время много что произошло, отношения ухудшились и две страны используют любую возможность для того, чтобы набрать так называемые политические очки», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла».

Он не видит оснований сомневаться в версии ФСБ. «Мы сейчас говорим о том, что эта информация стала доступной. Мы не говорим, что этот человек виновен или нет. Я лично не могу что-то утверждать, поскольку нет доступной информации. И здесь надо отметить, что, к сожалению, мы вряд ли узнаем, что было на самом деле», - указал он.  

Отсутствие в списке террористических организаций подразделения, с которым сотрудничал уроженец Азербайджана, не может стать основанием для снятия обвинений с задержанного, считает директор исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский.

«В принципе, конечно, человек может быть членом террористической группы, которая ещё не признана официально таковой. Про этот конкретно батальон я не слышал, но мало ли что есть на свете», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, нельзя делать вывод о том, что этой организации на самом деле нет, поскольку ее нет в списке ФСБ.

"Она может быть новой или старой, но не включенной в список. Террористических групп - или таких, каких кто-то считает таковыми, - великое множество, наверное", - отметил он. 

Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

