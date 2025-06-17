Активист ПНФА арестован на 30 суток

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Председатель Дашкесанской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Рузи Багиров арестован в административном порядке на 30 суток по статье о неповиновении полиции. В партии считают арест политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", в январе партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) констатировала новую волну репрессий против гражданского общества, осудив аресты журналистов и активистов. 22 марта и 1 апреля были арестованы активисты партии Кенан Зейналов и Заур Рзалы, а 8 апреля под арест на 30 суток был отправлен их соратник Эльнур Гулиев. В начале мая административные аресты на 30 суток получили еще два активиста ПНФА, Кенан Исмаил и Асам Али.

Председатель Дашкесанкской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Рузи Багиров был задержан 13 июня, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе этой оппозиционной организации.

Согласно тому же источнику, Дашкесанский районный суд приговорил его к 30 суткам административного ареста, признав виновным в «неподчинении законным требованиям представителя полиции».

«Это уже второй руководитель Дашкесанской организации партии, арестованный по надуманному обвинению. В прошлом году по ложному уголовному делу о наркотиках был арестован предыдущий руководитель Дашкесанской районной организации ПНФА Сахиб Мамедзаде. Он сейчас отбывает тюремное наказание сроком на 3,5 лет. Вообще же, в настоящее время по сфабрикованным, политически мотивированным уголовным делам в тюрьмах содержатся 15 активистов ПНФА. Еще порядка 10 членов партии были арестованы в последние месяцы по административным делам. Все это преследует цели ослабить ПНФА, которая занимая последовательную принципиальную позицию в борьбе за демократические перемены страны», - сказал представитель ПНФА.

10 декабря 2024 года глава Дашкесанской районной организации партии Народного фронта Азербайджана Сахиб Мамедзаде был приговорен к 6,5 года лишения свободы, он заявил о политических мотивах преследования. 7 марта апелляционный суд сократил срок наказания до 3,5 года лишения свободы.

Он отметил, что к защите Багирова будет привлечен адвокат, арест оппозиционера будет обжалован.

Получить комментарии в МВД Азербайджана об административном ареста Багирова "Кавказскому узлу" не удалось.

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