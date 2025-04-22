RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:32, 22 апреля 2025

Юристы оценили правомерность идеи о запрете публичных намазов на Ставрополье

Публичный коллективный намаз. Скриншот фото https://www.lada.kz/world-news/137408-vlasti-rossiiskogo-regiona-predupredili-o-nedopustimosti-publichnykh-namazov-kadyrov-vozmushchen.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инициатива властей Андроповского округа на Ставрополье о запрете публичных намазов могла быть вызвана жалобами жителей, а реакция в мусульманских регионах показала опасения ее тиражирования. Коллективные намазы вне мечетей могут трактоваться как миссионерская деятельность или публичные акции.

Как писал "Кавказский узел", письмо о недопустимости публичных намазов как несогласованных массовых мероприятий было ошибочным, заявили власти Андроповского округа. Ограничений на религиозные обряды в регионе нет, заверил представитель властей Ставрополья. При этом информацию о запрете прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров, который назвал его "открытой дискриминацией и правовым беспределом". Инициатива властей Андроповского округа Ставрополья о недопустимости публичных намазов вызвала возмущение в Чечне, Миннац Дагестана призвало не поддаваться на провокации, а муфтий Ставропольского края отметил, что местные мусульмане не чувствуют притеснений.

Сообщение о введении и отмене ограничений на намазы на территории Андроповского округа и реакцию на это властей Чечни "Кавказскому узлу" прокомментировали заместитель муфтия Ставропольского края Курбанали Даутов, председатель Союза журналистов Ставрополья Василий Балдицын, профессор НИУ ВШЭ, специалист по сравнительному правоведению и исламскому праву Леонид Сюкияйнен, а также российский религиовед и адвокат Московской коллегии адвокатов, говорившие на условиях анонимности.

На территории Ставропольского края нет проблем, связанных с публичными намазами, заверил Курбанали Даутов.

"Никаких проблем, связанных с проведением массовых намазов нет у нас. Это письмо уже отменили, нет смысла продолжать обсуждать это", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тема запрета коллективных намазов в Ставрополье закрыта после заявления ДУМ края, говорит Василий Балдицын.

"Здесь особо никто не обсуждает эту тему. Она обсуждается в основном в СМИ, общественности она не интересна. Я это объясняю тем, что проблем с проведением коллективных намазов не было, то есть если даже подобные намазы были, то никто это в штыки не воспринимал и проблему из этого не делал. Андроповский округ находится рядом с Карачаево-Черкесией, там много мусульман, мечети нет, но есть где молиться. Муфтий края сам выступил за то, чтобы намазы на открытых площадках не проводились. Вопрос на этом исчерпан, нет никакого продолжения муссируемой в СМИ темы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, заявления Кадырова и Делимханова, назвавших недопустимым запрет на намазы, можно назвать попыткой усилить имидж защитников мусульман, поскольку никаких реальных рычагов влияния на ситуацию на Ставрополье у них нет.

"У них нет серьезных рычагов влияния на ситуацию в Ставрополье. Во всяком случае напрямую. Они работают через своих кураторов в Москве. Дело в том, что все чеченские мусульмане, в том числе глава республики, депутат Делимханов и другие, всегда выступают с единой точкой зрения, призывая не допускать нарушения прав мусульман", - отметил он.

Письмо районных властей Андроповского района о запрете коллективных намазов – скорее их личная инициатива, полагает российский религиовед, захотевший остаться неназванным.

"Я бы не стал искать здесь какие-то скрытые смыслы или далеко идущие планы. Инициатива пошла снизу и является результатом решения местной администрации. Здесь также важно отметить, что местный муфтият поддержал это заявление и также призвал не делать массовые молитвы. Но заявления Рамзана Кадырова и остальных мусульманских политиков говорит о том, что они увидели в этом запрете большую опасность распространения инициативы в других регионах", - сказал он "Кавказскому узлу".

С ним согласен Леонид Сюкияйнен.

"Мне не кажется, что ставропольские чиновники сидели, думали, чем бы заняться, что бы запретить и вот придумали запретить коллективные намазы. Скорее всего, были какие-то прецеденты, были жалобы людей, и они решили взять это дело под контроль и издали такой приказ. Зачем им испытывать эмоции мусульман, вызвать гнев в свой адрес? Это их инициатива, которая скорее всего основана на каких-то жалобах", - предположил он.

По его словам, в России время от времени проводятся коллективные намазы, что является нормальной практикой.

"Например, на территории московской соборной мечети, точнее вокруг мечети, но все это заранее согласовывается с властями, отводятся специальные силы для соблюдения порядка, скорая помощь, если вдруг кому-то станет плохо и так далее. Что касается призывов запретить, то существуют общие правила, которые надо соблюдать. Нельзя же выйти на улицу и в группе из 20-25 человек делать намаз. Это уже нарушение общественного порядка. Такие вещи надо обязательно согласовать с властями. Кстати, те же правила для православных, например. В согласованных местах и без согласия властей нельзя это делать. Я еще не слышал, чтобы кто-то выступал против коллективных намазов, которые были заранее согласованы с властями. Речь, наверное, идет о том, чтобы без согласования в местными властями никто не проводил такие акции", - отметил он.

Отличия коллективного и индивидуального намаза в российском законодательстве состоит в том, что последнее может интерпретироваться как организованная публичная акция, которая требует согласования, объясняет адвокат.

"В российском законодательстве нет прямого определения "коллективного" или "индивидуального" намаза. Индивидуальный намаз рассматривается как личный религиозный обряд, который, согласно статьи 28 Конституции РФ, является проявлением свободы вероисповедания. Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" гарантирует право исповедовать религию индивидуально. То есть гражданин вправе совершать индивидуальный намаз в любом месте, не нарушая общественный порядок и права других граждан. Законодательных ограничений на индивидуальный намаз практически нет, если он не нарушает общественный порядок", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Коллективный намаз, по его словам, может интерпретироваться как организованное публичное богослужение, особенно если проводится вне специально отведенных мест

"Коллективный намаз, действительно, может быть интерпретирован как миссионерская деятельность, если присутствуют признаки распространения вероучения среди лиц, не принадлежащих к данному вероисповеданию, согласно статье 24.1 ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях". Кроме этого, если коллективный намаз проводится вне культовых зданий или специально отведенных мест может быть трактован как публичное религиозное мероприятие, требующее согласования. И в некоторых случаях, при отсутствии уведомления органов власти коллективный намаз в общественном месте может быть квалифицирован как несогласованное публичное мероприятие по смыслу ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", - отметил он. 

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Роман Кужев

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:09, 22 апреля 2025
Боец из Астраханской области убит на СВО
13:20, 22 апреля 2025
2
 Прокурор потребовал длительные сроки обвиняемым в избиении Валько силовикам
12:53, 22 апреля 2025
Жители Армении перекрыли трассу из-за цен на проезд
09:50, 22 апреля 2025
В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке
07:35, 22 апреля 2025
Житель Северной Осетии убит в зоне боевых действий
00:52, 22 апреля 2025
На СВО убит мобилизованный со Ставрополья
Все события дня
Новости
На месте нападения. 14 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/serdalo_ingushetii/56438
01:41, 22 апреля 2025
За неделю с 14 по 20 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погиб один человек
Вернувшиеся из плена бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 19.04.25, https://t.me/mod_russia/51495.
19:22, 19 апреля 2025
Бойцы из девяти регионов юга России возвращены в рамках обмена военнопленными
Мусульмане у мечети в Ростове-на-Дону. Фото из Telegram-канала DonDay https://t.me/DonDay/5127
02:15, 19 апреля 2025
Информация о запрете намазов в одном из округов Ставрополья вызвала полемику среди мусульман
Нападение на силовиков в Ачхой-Мартане. 7 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/niysoo/20069 Удали
01:25, 15 апреля 2025
За неделю с 7 по 13 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибли два человека
Российские военные. Стоп-кадр видео Минобороны России от 12.04.25, https://t.me/mod_russia/51226
00:28, 14 апреля 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6250
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
18:38, 7 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Ифтар - вина автомобильных пробок
Фото
14:33, 5 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Кавказская узница. Как любовь довела москвичку до цугундера
Все блоги
Справочник
Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
10:27, 6 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Экологу Сергею Легкобитову из Кавминвод уменьшили срок лишения свободы
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Фото
14:38, 30 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Дело фальшивомонетчиков. Деньги печатали на принтере
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Девушка плачет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи программы Copilot
22 апреля 2025, 12:04
Правозащитники столкнулись с угрозами после публикации об избиении девочки в Хасавюрте

Мухаммед Бикмаев. Фото: личная страница во "ВКонтакте" Мухаммед Бикмаев/vk.com.
21 апреля 2025, 12:05
Ужесточено обвинение задержанным по делу о поджоге дома имама Бикмаева

Граница Армении и Азербайджана. Фото: epress.a https://epress.am/ru/2022/09/13/ситуация-на-границе-крайне-напряженн.html
19 апреля 2025, 10:05
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий

Надежда Кеворкова. Фото: https://memopzk.org/figurant/kevorkova-nadezhda-vitalevna/
18 апреля 2025, 17:55
Кеворкова оплатила штраф на фоне приостановки запрета "Талибана"*

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше