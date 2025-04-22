Юристы оценили правомерность идеи о запрете публичных намазов на Ставрополье

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Инициатива властей Андроповского округа на Ставрополье о запрете публичных намазов могла быть вызвана жалобами жителей, а реакция в мусульманских регионах показала опасения ее тиражирования. Коллективные намазы вне мечетей могут трактоваться как миссионерская деятельность или публичные акции.

Как писал "Кавказский узел", письмо о недопустимости публичных намазов как несогласованных массовых мероприятий было ошибочным, заявили власти Андроповского округа. Ограничений на религиозные обряды в регионе нет, заверил представитель властей Ставрополья. При этом информацию о запрете прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров, который назвал его "открытой дискриминацией и правовым беспределом". Инициатива властей Андроповского округа Ставрополья о недопустимости публичных намазов вызвала возмущение в Чечне, Миннац Дагестана призвало не поддаваться на провокации, а муфтий Ставропольского края отметил, что местные мусульмане не чувствуют притеснений.

Сообщение о введении и отмене ограничений на намазы на территории Андроповского округа и реакцию на это властей Чечни "Кавказскому узлу" прокомментировали заместитель муфтия Ставропольского края Курбанали Даутов, председатель Союза журналистов Ставрополья Василий Балдицын, профессор НИУ ВШЭ, специалист по сравнительному правоведению и исламскому праву Леонид Сюкияйнен, а также российский религиовед и адвокат Московской коллегии адвокатов, говорившие на условиях анонимности.

На территории Ставропольского края нет проблем, связанных с публичными намазами, заверил Курбанали Даутов.

"Никаких проблем, связанных с проведением массовых намазов нет у нас. Это письмо уже отменили, нет смысла продолжать обсуждать это", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тема запрета коллективных намазов в Ставрополье закрыта после заявления ДУМ края, говорит Василий Балдицын.

"Здесь особо никто не обсуждает эту тему. Она обсуждается в основном в СМИ, общественности она не интересна. Я это объясняю тем, что проблем с проведением коллективных намазов не было, то есть если даже подобные намазы были, то никто это в штыки не воспринимал и проблему из этого не делал. Андроповский округ находится рядом с Карачаево-Черкесией, там много мусульман, мечети нет, но есть где молиться. Муфтий края сам выступил за то, чтобы намазы на открытых площадках не проводились. Вопрос на этом исчерпан, нет никакого продолжения муссируемой в СМИ темы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, заявления Кадырова и Делимханова, назвавших недопустимым запрет на намазы, можно назвать попыткой усилить имидж защитников мусульман, поскольку никаких реальных рычагов влияния на ситуацию на Ставрополье у них нет.

"У них нет серьезных рычагов влияния на ситуацию в Ставрополье. Во всяком случае напрямую. Они работают через своих кураторов в Москве. Дело в том, что все чеченские мусульмане, в том числе глава республики, депутат Делимханов и другие, всегда выступают с единой точкой зрения, призывая не допускать нарушения прав мусульман", - отметил он.

Письмо районных властей Андроповского района о запрете коллективных намазов – скорее их личная инициатива, полагает российский религиовед, захотевший остаться неназванным.

"Я бы не стал искать здесь какие-то скрытые смыслы или далеко идущие планы. Инициатива пошла снизу и является результатом решения местной администрации. Здесь также важно отметить, что местный муфтият поддержал это заявление и также призвал не делать массовые молитвы. Но заявления Рамзана Кадырова и остальных мусульманских политиков говорит о том, что они увидели в этом запрете большую опасность распространения инициативы в других регионах", - сказал он "Кавказскому узлу".

С ним согласен Леонид Сюкияйнен.

"Мне не кажется, что ставропольские чиновники сидели, думали, чем бы заняться, что бы запретить и вот придумали запретить коллективные намазы. Скорее всего, были какие-то прецеденты, были жалобы людей, и они решили взять это дело под контроль и издали такой приказ. Зачем им испытывать эмоции мусульман, вызвать гнев в свой адрес? Это их инициатива, которая скорее всего основана на каких-то жалобах", - предположил он.

По его словам, в России время от времени проводятся коллективные намазы, что является нормальной практикой.

"Например, на территории московской соборной мечети, точнее вокруг мечети, но все это заранее согласовывается с властями, отводятся специальные силы для соблюдения порядка, скорая помощь, если вдруг кому-то станет плохо и так далее. Что касается призывов запретить, то существуют общие правила, которые надо соблюдать. Нельзя же выйти на улицу и в группе из 20-25 человек делать намаз. Это уже нарушение общественного порядка. Такие вещи надо обязательно согласовать с властями. Кстати, те же правила для православных, например. В согласованных местах и без согласия властей нельзя это делать. Я еще не слышал, чтобы кто-то выступал против коллективных намазов, которые были заранее согласованы с властями. Речь, наверное, идет о том, чтобы без согласования в местными властями никто не проводил такие акции", - отметил он.

Отличия коллективного и индивидуального намаза в российском законодательстве состоит в том, что последнее может интерпретироваться как организованная публичная акция, которая требует согласования, объясняет адвокат.

"В российском законодательстве нет прямого определения "коллективного" или "индивидуального" намаза. Индивидуальный намаз рассматривается как личный религиозный обряд, который, согласно статьи 28 Конституции РФ, является проявлением свободы вероисповедания. Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" гарантирует право исповедовать религию индивидуально. То есть гражданин вправе совершать индивидуальный намаз в любом месте, не нарушая общественный порядок и права других граждан. Законодательных ограничений на индивидуальный намаз практически нет, если он не нарушает общественный порядок", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Коллективный намаз, по его словам, может интерпретироваться как организованное публичное богослужение, особенно если проводится вне специально отведенных мест

"Коллективный намаз, действительно, может быть интерпретирован как миссионерская деятельность, если присутствуют признаки распространения вероучения среди лиц, не принадлежащих к данному вероисповеданию, согласно статье 24.1 ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях". Кроме этого, если коллективный намаз проводится вне культовых зданий или специально отведенных мест может быть трактован как публичное религиозное мероприятие, требующее согласования. И в некоторых случаях, при отсутствии уведомления органов власти коллективный намаз в общественном месте может быть квалифицирован как несогласованное публичное мероприятие по смыслу ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", - отметил он.

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