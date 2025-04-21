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04:09, 21 апреля 2025

Две жительницы Ростовской области заподозрены в организации канала незаконной миграции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Одна жительница Ростовской области сводила граждан одной из стран Южного Кавказ с местными женщинами, вторая, работая в ЗАГС город Гуково, регистрировала между ними фиктивные браки.

В Ростовской области пресечена деятельность группы, которая организовала канал незаконной легализации иностранцев через фиктивные браки.

По данным следствия, жительница области находила мигрантов из одной из стран Южного Кавказа, которые хотели получить российское гражданство, а также женщин, которые были готовы оформить фиктивные браки за вознаграждение. Затем мигрант с фиктивной женой оформляли брак в ЗАГС город Гуково, где работала вторая фигурантка дела. Она за деньги регистрировала брак в день подачи заявления, без законных оснований, пишет 19 апреля "Ростов-газета".

Стоимость услуги составляла от 100 до 150 тысяч рублей. Правоохранители выявили, что услугами дончанок воспользовались более 100 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), сообщает Donnews.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале марта в Дагестане суд приговорил к условному сроку сотрудника местного вуза и иностранца, которые организовали канал незаконной миграции граждан Сирии через Россию в Европейский союз.

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Автор: "Кавказский узел"

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