Организаторы канала незаконной миграции осуждены в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Дагестане приговорил к условному сроку сотрудника местного вуза и иностранного гражданина, которые организовали канал незаконной миграции граждан Сирии через Россию в Европейский Союз.

Советский районный суд Махачкалы вынес 10 марта приговор членам группы, которая занималась нелегальным транзитом иностранных граждан через территорию Российской Федерации.

По данным следствия, сотрудник отдела международных отношений и внешних связей одного из вузов Дагестана в сговоре с гражданином Иордании организовал канал незаконного въезда в Россию граждан Сирии, пишет "Интерфакс".

В частности, за деньги гражданам Сирии, которые при этом не заключали договора на оказание платных образовательных услуг, оформлялись однократные учебные визы. Они также размещались в общежитии учебного заведения. В дальнейшем иностранные граждане уезжали в Москву, откуда ехали в Европейский союз.

Оба фигуранта дела были признаны виновными в совершении преступлений по подпунктам "а" и " в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и приговорены к полутора годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале февраля был задержан депутат городского собрания Дербента Ровшан Омаров по делу об организации незаконного пребывания четырех мигрантов.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.