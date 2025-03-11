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06:34, 11 марта 2025

Организаторы канала незаконной миграции осуждены в Дагестане

Суд по делу мигрантов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Дагестане приговорил к условному сроку сотрудника местного вуза и иностранного гражданина, которые организовали канал незаконной миграции граждан Сирии через Россию в Европейский Союз.

Советский районный суд Махачкалы вынес 10 марта приговор членам группы, которая занималась нелегальным транзитом иностранных граждан через территорию Российской Федерации.

По данным следствия, сотрудник отдела международных отношений и внешних связей одного из вузов Дагестана в сговоре с гражданином Иордании организовал канал незаконного въезда в Россию граждан Сирии, пишет "Интерфакс".

В частности, за деньги гражданам Сирии, которые при этом не заключали договора на оказание платных образовательных услуг, оформлялись однократные учебные визы. Они также размещались в общежитии учебного заведения. В дальнейшем иностранные граждане уезжали в Москву, откуда ехали в Европейский союз.

Оба фигуранта дела были признаны виновными в совершении преступлений по подпунктам "а" и " в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и приговорены к полутора годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале февраля был задержан депутат городского собрания Дербента Ровшан Омаров по делу об организации незаконного пребывания четырех мигрантов.

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Автор: "Кавказский узел"

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