Задержан депутат горсобрания Дербента Ровшан Омаров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат горсобрания Дербента Ровшан Омаров, один из участников скандала со строительством торгового центра вокруг квартиры местной жительницы, задержан по делу об организации незаконного пребывания четырех мигрантов.

Силовики задержали депутата городского собрания Дербента Ровшана Омарова, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"По местам проживания Ровшана Омарова прошли обыски, он задержан. Подозревается в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории республики", - сказал собеседник агентства.

Следком Дагестана в своем Telegram-канале сообщил об уголовном делев отношении директора и бенефициара тепличного хозяйства, расположенного в Дербентском районе, по факту организации незаконной миграции (часть 2 статьи 322.1 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемые в 2024 году организовали незаконное пребывание в Российской Федерации четырех иностранных граждан, не поставленных на миграционный учет, не имеющих разрешения на работу, которые по окончании установленного срока временного пребывания не выехали за пределы России. Подозреваемые предоставили им место жительства в заранее обустроенном помещении, питание и работу. Один из подозреваемых задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, указано в сообщении.

Имена подозреваемых в сообщении не указаны

К нему также приложено видео, на котором силовики задерживают одного из подозреваемых.

По предварительной информации, Омаров организовал незаконное пребывание и предоставлял гражданам Узбекистана и Китая работу на принадлежащих ему теплицах в селе Рукель Дербентского района, сообщили "Махачкалинские известия"

"Кавказский узел" писал, что мэрия Дербента подавала иски в суд в защиту прав Аиды Милаиди, вокруг квартиры которой местный депутат Роваш Омаров построил торговый центр, но суды приняли позицию застройщика. В сюжете о квартире Милаиди, вышедшем на федеральном телеканале, представлена лишь позиция Милаиди, а громкий заголовок о "замурованной квартире" недостоверен, указали опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Суд в Дербенте не удовлетворил иск Аиды Милаиди и мэрии к застройщику – депутату горсобрания Ровшану Омарову - с требованием признать незаконной перепланировку помещений в доме, но удовлетворил встречный иск застройщика к Милаиди. Суд признал долю Милаиди в 15 квадратных метров квартиры незначительной, постановил выплатить ей компенсацию в 4,2 миллиона рублей и прекратить ее право собственности на квартиру. Милаиди обжаловала это решение. В апреле 2024 года кассационная инстанция вернула дело на пересмотр.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.